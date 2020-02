Procuraduría Agraria dará prioridad al desarrollo del Istmo de Tehuantepec

El titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, anunció que por petición del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, darán prioridad al programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec a los Bancos del Bienestar.



"El Presidente quiere que al mismo tiempo que garantizamos la condición de consolidación del conjunto de programas que corresponden a las atribuciones regulares de la Procuraduría, prioricemos aquellos programas que tienen un impacto social que tendrá alcances nacionales".



Respecto al proyecto del Corredor Transístmico, dijo que buscarán tener un diagnóstico de los núcleos agrarios, pues se valorará si estos ejidos se pueden incorporar al mercado mundial, o a la instalación de industrias para contribuir en beneficio de la población.



"Esto nos implica a realizar un diagnóstico muy preciso de los núcleos agrarios que se proponen para integrarse a los polos de desarrollo; que tengamos primero el diagnóstico y las perspectivas y la incorporación de la tierra de los ejidos a los polos de desarrollo que van a requerir de amplios espacios para la incorporación al desarrollo de transformación de materias primas y la incorporación al mercado mundial. Pero también para la instalación de industrias que potencien y derramen beneficios para esta zona tan olvidada", explicó.



Referente a los terrenos para los bancos del Bienestar, explicó que buscarán la forma de que éstos tengan la consolidación jurídica y se puedan realizar cuando se tenga un convenio con los grupos agrarios de las diferentes partes de la entidad veracruzana.



"Tenemos que llegar a un acuerdo entre lo deseable y lo posible. En ocasiones, los acuerdos y avances que se tienen con los núcleos han apuntado a que se priorice por el terreno que ofrezca mejores posibilidades de movilidad, comunicabilidad pero no de certeza jurídica. La propuesta nuestra es que aunque no es el lugar que quieran en primer instancia, vayamos a aquello que tiene más posibilidades, donde los trámites sean más rápidos", mencionó.



Así también, refirió que se debe avanzar para que Veracruz pueda crear las bases para darle mayor énfasis al sector agrario y no beneficiar a unos cuantos.



"Tenemos un acuerdo para la actualización de padrones para garantizar la gobernanza de los grupos. Todos sabemos que los padrones están ‘inflados’ por una serie de circunstancias históricas. Tenemos que proceder a esta depuración, actualización de padrones, para garantizar la existencia real de las asambleas".



Asimismo, enfatizó que CONAFOR está solicitando la actualización de reglamentos internos de aquellos núcleos agrarios que son susceptibles de incorporarse a los programas de pago por servicios ambientales.



"Estamos impulsando la actualización de los programas de manejo de áreas naturales protegidas. Tenemos que ir primero a tener una gran vinculación de que las tierras siguen siendo propiedad del grupo agrario, que existen restricciones para ciertas actividades pero existen posibilidades para hacer otras", comentó.



Lo anterior, lo manifestó luego de la toma de protesta del nuevo titular de la Procuraduría Agraria del Estado de Veracruz, Vinicio Zamudio Figueroa.