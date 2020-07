Procuraduría de Medio Ambiente no indaga morgues clandestinas en Veracruz Puerto

La Funeraria “La Luz” presentó una denuncia ante La Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de la Procuraduría de Medio Ambiente por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal tras la diligencia realizada el pasado 9 de julio para la inspección de los hornos de cremación, cuando fue clausurado el establecimiento pero siguió operando.



El asesor jurídico del crematorio, Alfredo Sánchez López, señaló que el procedimiento realizado fue "chueco" por ello pidió una investigación limpia y afirmó que tienen confianza en la FGE.



La denuncia es con contra del titular de la PMA, Sergio Rodríguez y los funcionarios que estuvieron presentes en la Funeraria.



"Voy a exhibir la denuncia formal en contra de los servidores públicos de la Procuraduría Medio Ambiente, es una denuncia por abuso de autoridad por parte del Procurador, por excederse en sus facultades y atribuciones, ya ha sido presentado y se están presentando las pruebas.



“Formal querella en contra de Karina Miranda García, en su carácter de titular de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduria Estatal de Protección al Medio Ambiente, así como Guadalupe Mora Gutiérrez, Cirilo Vázquez López, Ever Isais Sánchez, Iván Pérez Shamal y Emilio Yahir Baruch Pío y los demás que van a ser llamados".



La FGE turnará la denuncia a la Fiscalía Especializada en delitos contra servidores públicos, en tanto, la representación legal de la funeraria pidió que no haya dados “cargados”.



"Confiamos que van a hacer su trabajo equiparado, que va a ser un trabajo justo, le pedimos que actúen con derecho", dijo.



Asimismo, pidió a la PMA que investigue otras funerarias en donde hay quejas de malos olores como la "Dulce Nombre de Jesús", ubicada en la avenida Lafragua en la zona Centro, lugar que acusó opera como “morgue clandestina”.



"Le voy a ayudar al Procurador y le voy a pedir que se de una vuelta en la avenida Lafragua e Iturbide y vayan a verificar el hedor que se está dando en ese lugar. Mande sus inspectores porque por reportes de medios de comunicación hay un lugar que están utilizando como morgue que se llama Funeraria Dulce Nombre de Jesús, este lugar está tomando los cadáveres del SEMEFO, desconozco quién lo está utilizando".



Sobre la denuncia que se existe en contra de la Funeraria por violar los sellos de clausura, señaló que aún no hay notificación por parte de la Fiscalía, pero darán contestación.



Además, existe la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abuso de autoridad por parte de los representantes de la Procuraduría de Medio Ambiente.