Procuraduría de Medio Ambiente, omisa ante empresas que siguen usando plásticos de un solo uso

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), no ha realizado una sola multa en relación a la ley sobre la erradicación de plásticos de un solo uso, no ejerce autoridad legal, por lo que podría incurrir en un posible acto de omisión de funciones.



El 28 de mayo del 2018, Veracruz se volvió pionero nacional al publicar en su gaceta oficial, la modificación a Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, para la erradicación de los plásticos de un solo uso.



En la misma, se otorgó una prórroga de 180 días para que negocios y empresas realizaran el cambio de manera gradual a material biodegradable o alternativas reutilizables.



La fecha límite para que los negocios y empresas se acoplaran a la ley fue el 25 de noviembre del mismo año. Al tomar posesión de la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez designó como procurador de medio ambiente estatal, al ingeniero en sistemas, Sergio Rodríguez Cortés.



A su cargo, La PMA comenzó a realizar operativos en este rubro hasta junio de 2019, 7 meses después de entrar en funciones, pero sin aplicar sanciones.



Este tipo de acciones podría incurrir en una simulación jurídica por parte de la procuraduría, así lo señala el presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental, José González Martínez.



Aunado a eso, el mismo mes de junio, la Procuraduría del Medio Ambiente decidió otorgar otra prórroga a beneficio de empresarios, después de reunirse con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Restauranteras y Alimentos Condimentados (CANIRAC), argumentando desconocimiento de la ley por parte de ellos.



El 17 de septiembre del 2019, en presencia del Gobernador veracruzano, la Procuraduría de Medio Ambiente estatal, encabezó una firma de convenio donde 21 empresas firmaron un acuerdo para la erradicación de los plásticos de un solo uso en todos sus establecimientos.



Así comenzó una campaña de concientización ambiental, promocionándola en su página y en redes sociales, así como en salas de cine por todo el estado. Mientras esas empresas aprovechaban para sacar sus popotes, bolsas, vasos, cubiertos y demás utensilios contaminantes antes del plazo otorgado.



Ahí mismo, se anunció que la fecha definitiva para realizar operativos y multar empezaría a partir del primero de enero del 2020, dando este lapso como una prórroga más.



En entrevista, el procurador, Sergio Rodríguez aseguró realizarán auditorías ambientales a las 21 empresas que firmaron el convenio, pero sin ser sancionadas, aun cuando incumplieran la ley, por el acuerdo que tienen con ellos.



Este 4 de enero del 2020, en establecimientos y varias de las empresas que firmaron dicho convenio, aún se encuentran popotes, desechables, bolsas y demás artículos de un solo uso que se otorgan gratuitamente al público.



Sin embargo, el procurador ambiental de Veracruz, Sergio Rodríguez, señaló que será hasta el martes 7 de enero que realizarán los operativos, argumentando que personal del Poder Judicial está de vacaciones y no pueden llevar a cabo las revisiones sin su presencia.