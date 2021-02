Procuraduría del Medio Ambiente clausura desmonte en Riviera Veracruzana

Ante la denuncia hecha por ambientalistas con relación a una obra de desmonte en la Riviera Veracruzana, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, clausuró de manera temporal los trabajos que se realizan en el sitio que se ubica a un lado del fraccionamiento “Rioja” y en donde presuntamente empleados capturaron una víbora de cascabel.



El Jefe de Inspectores y Vigilancia de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Gaspar Monteagudo Hernández, señaló que se abrió la orden de inspección número 018/21 y se acudió al sitio, pero no se logró contactar al personal encargado que acreditara los permisos de la obra que se encuentra en zona de fauna silvestre.



“Pudimos constatar que efectivamente se estaba haciendo un movimiento de tierra y un movimiento de vegetación en el sitio sólo se encontraban dos máquinas con sus operadores y el encargado de maquinaria, no así ninguna persona de la empresa, ni personal encargada de medio ambiente que pudiera estar verificando las especies de flora y fauna que pudieran ser reubicadas”.



La PMA procedió a colocar las cintas y mantas de clausura y la empresa responsable cuenta con 5 días para presentar la documentación de permisos y resolución de impacto ambiental, de lo contrario el cierre será definitivo.



“Toda vez que no había documentación que acredite dichos trabajos se procedió a poner el sello de clausura de manera precautoria para que la persona se presente y entregue la documentación acredite la resolución de impacto ambiental de la zona que se está trabajando”.



En esta obra, se había capturado y amarrado a un ejemplar de cascabel, el cual pretendía comercializarse.