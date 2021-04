Prodigio en Sábado de Gloria; mujer da a luz en camioneta, en Cerro Azul

Una mujer dio a luz a su bebé a bordo de una camioneta particular, luego de que uno de los neumáticos se ponchó y no pudo seguir el trayecto hacia el Hospital Regional de Tuxpan.



El alumbramiento ocurrió la mañana de este Sábado de Gloria sobre la carretera Alazán-Canoas, a la altura de la entrada a la comunidad El Ixtle, en el trayecto de Tepetzintla a Potrero del Llano.



La joven mujer, de 21 años y domicilio en la comunidad Augusto Gómez Villanueva, de Tepetzintla, comenzó a tener contracciones, por lo que sus familiares decidieron trasladarla en una camioneta particular a Tuxpan, pues en el Hospital Regional llevaban el control del embarazo.



Pero a la altura de la entrada a El Ixtle, entre las localidades Moyutla y Villanueva, se reventó un neumático y no llevaban repuesto, por lo que pidieron auxilio al 911.



Al lugar acudió más tarde personal de primeros auxilios de Protección Civil y una ambulancia del Sistema de Respuesta en Auxilio (Sirena), pero para ese momento la joven, de apellidos Ramos González, con la ayuda de la auxiliar de salud de su comunidad, de quien se hacía acompañar, ya había dado a luz en la cabina de la camioneta, una Nissan de redilas, tipo estaquitas.



Los paramédicos verificaron que había nacido un varón, quien junto con la madre observaba condiciones de salud estables, tras lo cual a bordo de la ambulancia los trasladaron al Hospital de la Comunidad de la ciudad de Cerro Azul, para su respectiva valoración y cuidados.