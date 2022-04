Productor de música urbana considera retirarse tras ser asaltado en Coatzacoalcos

Al concluir su participación en el Festival “Quetzalcóatl Vive” de la ciudad de Coatzacoalcos, el productor de música urbana Jota El Chief, fue asaltado.El hecho fue informado por él mismo a través de redes sociales, donde dijo sentirse muy mal por lo ocurrido e incluso comentó que pensaba retirarse de la música tras el hurto."Banda acabo de pasar un incidente bien culero, me acaban de asaltar y me quitaron todo, estoy desde el cel de un familiar esta publicación es real. Disculpen si no les contesto me quitaron todo. Gracias por todo yo creo q me retiro de todo esto me quitaron todo. :(".Por lo anterior, decenas de seguidores escribieron en "su muro" para darle fuerza ante el suceso.El dueño de la casa productora Del Sur Records, ha generado contenido discográfico y videos musicales de al menos 30 artistas del género urbano.Aunque no se detalló qué es lo que se llevaron los amantes de lo ajeno, músicos y ciudadanos de Coatzacoalcos han comenzado a unirse para juntar dinero y cooperar para que el artista vuelva a tener equipo con qué trabajar.