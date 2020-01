Los productores cafetaleros requieren capacitación no sólo recursos de programas paternalistas que finalmente no se aplican al campo como debería ser, señaló Heziquio Hernández, barista, productor y comercializador del grano.



Reconoció que los recursos del Gobierno Federal que deberían ser aplicados al cultivo no se aplican, pues el campesino los gasta en otras necesidades.



"Lo que necesitan es capacitación, es conocer más para saber que el grano tiene valor, no sólo en cereza, sino ya procesado y con ello, darle el valor agregado".



El entrevistado llamó a las autoridades de la Secretaría de Agricultura a realizar eventos donde los campesinos reciban capacitación y conocimientos para mejorar sus cultivos, pero además que sepan dónde pueden vender su producto.



Explicó que actualmente el café está en crisis grave al cotizarse en $5.50 el kilogramo de cereza, de esa cantidad debe destinarse una parte al cortador e invertir en la limpieza de la finca y el productor se queda sin ganancias, por lo que urgió al Gobierno hacer algo al respecto.