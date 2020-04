Productores de café exigen a Gobierno no usar intermediarios para repartir apoyos

Pequeños productores de café de la región de Coatepec advirtieron que no quieren ser representados por líderes de ninguna organización para que los apoyos que entregue el Gobierno lleguen de manera directa a los necesitados.



Juan Román Recio dijo que ya no quieren estar dependiendo de intermediarios, pues anteriormente los beneficios eran para los líderes y se prestaba a la corrupción.



"No aceptamos que nos represente ningún líder de organización nacional, estatal o regional. Que el apoyo sea directo, del Gobierno al productor. No aceptamos intermediarios, así evitamos la corrupción, el moche y piquete de ojo".



Así también, comentó que con el cierre de cafeterías por la cuarentena, agravó la situación económica que padecen los productores de café de la región de Coatepec.



"Los compradores de este aromático pretenden pagar a menor precio el quintal de café que actualmente se oferta en 2 mil 200 pesos. Los principales clientes resentimos porque si tenemos ahí un guardadito para ir administrando tres o cuatro quintales, ahorita no nos compran y si nos compran, nos compran muy barato. La gente sigue tomando café pero se aprovecha para no pagar el precio del café, esa es la maña".



Aunado a ello, refirió que se enfrentan a los procesos de calidad que exigen las empresas, mandándolos al laboratorio y catación.