Productores de cítricos de Tuxpan temen perder cosecha por frío

Adaptados a clima tropical, los cítricos de temporada y los pastos comúnmente resistentes al calor enfrentan ahora riesgo de “quemarse” por el intenso frío de los últimos dos días, advirtió Sidronio Castellanos Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Ejidal.



Refirió que tan sólo en la agrupación que representa hay más de mil 600 hectáreas de pastos expuestas a secarse unas semanas después de resentir temperaturas por debajo de los 14 grados.



Entre el lunes y este martes en la región se han registrado temperaturas de 8 grados con sensación térmica de 7, suficientes para “quemar los pastos”, abundó.



Asimismo, estimó que hay alrededor de 10 mil hectáreas de cítricos en la variedad de mandarinas en riesgo por las bajas temperaturas.



Precisó que en este caso, la fruta puede llegar a helarse porque actualmente se encuentra en una etapa muy madura, lo que la hace más sensible a temperaturas extremas, sobre todo cuando ocurre una combinación de frío y lloviznas.



Sidronio Castellano abundó que la fruta es relativamente resistente ante el frío seco. Sin embargo, con las lloviznas se puede llegar a helar “y puede haber un problema, sobre todo en las variedades de satsuma y reinas. Son las que más se pueden ver afectadas”, apuntó.



Contra todo ello, mencionó, nada pueden hacer y tampoco esperan apoyo del Gobierno Federal ante un eventual “desastre en el campo”.



“Si persiste el frío habrá dificultades para alimentar al ganado y se van a perder grandes cantidades de mandarina. Y definitivamente con el Gobierno de la Cuarta T no contamos, no nos ha apoyado absolutamente en nada”, concluyó.