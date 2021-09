Productores de frijol de Altotonga ofertarán de nuevo su producto en Xalapa

De nueva cuenta productores de frijol del municipio de Altotonga, estarán en esta capital el próximo jueves 30 de septiembre, para ofertar su producto de manera directa a los consumidores xalapeños a bajo costo.Dada la gran aceptación que han tenido en la venta de sus cosechas, en esta ocasión, además de los de Magueyitos, estarán en esta capital también los de la comunidad de Ahuayahualco, quienes de esta manera buscan el respaldo de los habitantes de Xalapa para les compren su producto y evitar con ello que se les eche a perder.Y es que las lluvias que se han tenido en las últimas semanas en la región, les está afectando seriamente a la cosecha, ya que con la humedad el grano tiende a germinar rápidamente, por lo que, de no venderlo pronto, éste ya no podrá ser consumible.Por ello, estarán sobre la avenida Prolongación Villahermosa a un costado de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen a partir de las 8:00 horas, ofertando en 20 pesos el kilogramo de frijol negro Nayarit y a 25 pesos el kilogramo de frijol Mantequilla y Peruano, respectivamente.En la invitación que están promoviendo a través de sus redes social, señalan que ante la gran demanda que se ha tenido en ventas anteriores, se garantizan que en esta ocasión habrá "suficiente producto" para quien deseen adquirir el producto."Te invitamos a ayudarlos, estarán ubicados en la prolongación Villahermosa a un costado de la Escuela Normal Veracruzana; a partir de las 8:00 horas", se lee en la invitación difundida.