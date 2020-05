Productores de leche tienen que seguir trabajando en plena contingencia, en Orizaba

Alrededor de 3 mil productores de leche de la zona se encuentran en riesgo durante esta pandemia, pues todos los días tienen que salir a vender el lácteo y comprar alimento para los animales, indicó Juan Artemio Rodríguez Maceda, presidente del Comité Regional Campesino en la zona.



Indicó que si no venden su producto no obtienen recursos que les permitan comprar el alimento para el ganado, ya que la sequía ha acabado con los pastos, por lo que necesariamente tienen que ir a los centros de venta de forrajes.



En cuanto a su economía, indicó que no es boyante porque poca leche bronca se vende a domicilio, entonces la mayor parte la tienen que llevar a los centros de acopio de las grandes empresas, que se las compran más barata, pero esa es su única opción, o tirarla.



Mencionó que les preocupa el riesgo que toman al salir todos los días, pero si no mueren de coronavirus mueren de hambre junto con sus animales.



Agregó que hasta ahora no están considerados dentro de algún apoyo a nivel estatal o federal, en todo caso tendrían que ver esa posibilidad con la Sagarpa o los servidores de la nación, porque hoy todo gira en torno a ellos.



Sin embargo, comentó que no se conoce que estén abiertas las ventanillas y hoy todo se hace de manera electrónica, pero habrá que ver si hacen alguna gestión.