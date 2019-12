Productores en región Córdoba esperan pago de 9 pesos por kilo de café

El kilo de café cereza alcanzó los 7 pesos, precio considerado bueno para el productor y cortador, sin embargo, esperan se eleve por lo menos otros 2 pesos y lo paguen en 9, señaló Rómulo Melchor Vallejo, líder del Barzón Cafetalero en Veracruz.



En Zongolica, se ubica el kilo en 7 pesos con 30 centavos, lo que genera un panorama alentador pues apenas inició el corte del grano.



Se calcula que se colecten al término de la cosecha cafetalera unos 4 millones de sacos en los estados productores del aromático, que en comparación con el año pasado será mucho mejor gracias al trabajo realizado en los cultivos por los campesinos.



En este sentido el líder cafetalero exhortó a los caficultores a invertir en la siembra pues reconoció que el programa federal de Bienestar para el campo no funcionó pues no se aplicaron recursos para el sector.



"Lamentablemente ese dinero que les llega los campesinos lo usan para otras cosas, no para comprar fertilizante, ni comprar plantas nuevas, mucho menos para mantener las fincas" refirió.



Expresó que faltan estrategias del Gobierno federal para reactivar el campo en general pues no hay inversión directa en pozos profundos, fertilizantes, apoyos para adquirir planta nueva.



Pese a ello reconoció que el campesino está trabajando para salir adelante con su cosecha.