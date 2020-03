Productores fijan el precio de huevo, dicen comerciantes ante alza

El precio del cono del huevo se incrementó en un 30 por ciento en la última semana, en los mercados del puerto de Veracruz se llega a comercializar hasta en 78 pesos, impactando los bolsillos de las amas de casa.



Los comerciantes afirman que desconocen la razón del ajuste al costo, pues los productores les fijan el precio y no saben si se debe a la situación económica derivado del COVID-19, o a la especulación.



"El huevo en estos último días subió un 30 por ciento, de los precios a como estaba, estaba a 45 pesos, 40, así con lo que ha ido incrementado, me quedo corto y hay otros lugares que lo están dando más caro, no se debería de abusar de la gente", dijo Fausto Mendizábal, locatario del mercado “Hidalgo” de Veracruz.



Los consumidores aseguran que en algunos comercios, el precio del cono de huevo ha alcanzado los 80 pesos, lo que muestra falta de solidaridad.



“Carísimo, en vez de bajarle por la contingencia, subió mucho, estaba en 38, 40 y tantos, ahoracasi a 80, no hay solidaridad al respecto", dijo Lorena Castro.



Hasta el momento, la venta ha sido moderada, una parte por el aumento de precios y también por la recomendación de no salir de casa.



"Hay una venta regular, hasta cierto punto pasiva, porque el producto subió de precio y con toda la especulación de que acude menos la gente a comprar, la venta es pausada, es lenta, esos precios pero no nada más el huevo, semillas, todo lo que son básicos".



En estos días que la venta en paulatina, productos como el huevo sólo tienen de caducidad 5 días, la temperatura lo afecta y si no se vende rápido se pierde en zonas cálidas, como el puerto de Veracruz.