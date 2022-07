Productores veracruzanos de chayote piden ser tomados en cuenta por Gobierno Federal

Con la intención de ser tomados en cuenta por el gobierno Federal, productores de chayote solicitaron el del diputado Magdaleno Rosales Torres, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso Local.Chayoteros locales, entre ellos Ignacio Herrera López, indicaron que el sector es una industria que genera varios empleos, pues por cada hectárea del fruto se contrata a 10 o 12 personas para cortarlo y al año se realizan unos 100 cortes; mientras que el limón, el café y la caña tienen dos o uno.Agregaron que a lo largo del tiempo han sufrido la pérdida de sus cultivos por suradas, heladas y granizadas y nunca han contado con el apoyo de las autoridades.Herrera López comentó que para iniciar con una hectárea de cultivo se requiere de una inversión de 120 mil pesos y les va bien obtienen una ganancia del 30 por ciento, pero también puede ocurrir que sólo recuperen su inversión, pero no pueden despedir a los trabajadores.Cuando tienen pérdidas, añadieron, no les queda más que echar mano de sus ahorros o pedir un crédito, porque nunca nadie les ha ayudado en nada y por ello muchos terminan abandonando ese cultivo.Asimismo, señalaron que el gobierno del Estado es propietario de unas bodegas en la Central de Abastos de Iztapalapa, pero es manejada por alguien que no sabe nada del campo.Tras escucharlos, el diputado Rosales Torres acordó recibirlos en Xalapa para analizar su situación.