Productos de la canasta básica siguen al alza; disminuyen ventas

Productos de la canasta básica siguen al alza, desde diciembre tuvieron un incremento y no ha parado; la situación preocupa a los comerciantes pues las ventas han ido a la baja en esta semana debido a esta situación.Carlos Ruiz, comerciante abarrotero señaló que han incrementado de precios los aceites, harinas, pastas, galletas, arroz, frijol, atún café en polvo, azúcar, leche, además de los cereales.Si bien son básicos las amas de casa optan por llevar menos pues no les alcanza para más.Si bien cada producto subió entre uno y cinco pesos, se refleja al pagar el total.Para enfrentar la situación han tenido que cambiar algunas marcas o presentaciones de menor peso pues no creen que haya una reducción de costos.El panorama no es nada alentador en este primer trimestre del año solo esperan no aumenten los combustibles pues en cascada se vendrían más aumentos no solo en productos de canasta básica sino también en servicios.