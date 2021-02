PROFECO exhibe a gasolinera de Xalapa por estafar a clientes

La Procuraduría Federal del Consumudor (PROFECO) detectó el expendio de litros incompletos de combustible en la estación “Servicio Paraíso” de Xalapa, en la esquina de 20 Noviembre y Ávila Camacho.



De hecho, el propio procurador Ricardo Sheffield Padilla alertó que el personal de dicha gasolinera se negó a la imposición de sellos, medios de advertencia de una posible vulneración a los derechos de los compradores.



“Lamentablemente tres gasolineras no se dejaron verificar y dos no se dejaron colocar los sellos, para que lo tomen muy en cuenta los consumidores porque ahí hay serias irregularidades, no hay litros de litro y hay que cuidarse de eso”, dijo el titular de PROFECO al participar en la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, este lunes.



Al igual que “Servicio Paraíso”, una estación de servicios de San Luis Potosí se negó a la imposición de sellos la PROFECO.



El Procurador anunció que ya la siguiente visita la realizarían junto con la Guardia Nacional, la Agencia de Seguridad Ambiental (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



“Estas (Xalapa y San Luis Potosí) no están dando litros completos y no permitieron terminar el procedimiento y colocar los ellos de inmovilización, pero ya los estaremos visitando junto con la Asea, la CRE y la Guardia Nacional”.