PROFECO no actúa ante abusos de farmacias durante pandemia, acusan

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) poco o nada ha hecho para frenar los abusos de farmacéuticas, afirmó el analista financiero Enrique Trueba.



Tampoco ha dado respuesta a los abusos en el precio de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, ni del comercio en general en el tema de productos de la canasta básica donde se surten al día las familias desempleadas, ante la falta de estrategia económica y sanitaria.



Para Trueba, no se ha visto la mano de la PROFECO para frenar los abusos de diversas empresas y prestadores de servicios. En el caso concreto de los medicamentos de patente, no hay una acción para frenar el aumento desmedido.



Prueba de ello, el precio del Paracetamol que pasó de 40 pesos la caja a 160, además de que la necesidad de dicho medicamento incrementó la demanda y acapare al convertirlo en negocio.



“Encontramos muchos abusos en el sector farmacéutico y la PROFECO no esta actuando en contra de estas empresas”.



Otro sector afectado, dijo, es el de los alimentos y productos de limpieza o sanitización, pues las autoridades están más ocupados en otros temas, que en evitar la especulación y el abuso en los precios de productos y servicios. En tanto que el Gobierno Federal y sus dependencias no se esta poniendo las pilas para mejorar el apoyo a los mexicanos.



Añadió que hay una parálisis financiera, afectaciones graves a la economía familiar y no solo de México, si no a nivel mundial, pues nadie estaba preparado para enfrentar esta pandemia y con ello nos esta costando mucho trabajo.



Lamentó que pese a que el Gobierno Federal anunció que apoyaría a las familias afectadas por el COVID-19, no se ha visto el respaldo de programas sociales, ni lógica en las estrategias de las diversas dependencias como es el caso de la PROFECO.