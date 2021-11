PROFECO obliga a tienda de Jalisco a vender 216 botellas de tequila

Por no poner la leyenda de “limitado a tres cajas por persona”, en el tercer día de El Buen Fin, una pareja de compradores logró que se les vendieran 18 cajas de tequila, que en total sumaron 216 botellas.Sin embargo, los consumidores querían todas las botellas de tequila para pagarlas con un descuento de 30 por ciento.Aunque los compradores fueron a, la tienda de vinos y licores, La Playa Acueducto, en Zapopan, Jalisco, a comprar todas las botellas de tequila Maestro Dobel Diamante de 700 mililitros la tienda se negó a venderlo.En un principio la tienda les dijo que solamente se vendían tres cajas por persona, pero en ningún lugar de la promoción decía tal limitación, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).La clienta afectada dijo “llegamos a una sucursal de La Playa Acueducto…cuando nos dijeron a las existencias que tenían dijimos que queríamos comprar todo lo que tenían porque tienen un descuento de 30 por ciento”.“Nos dijeron que sólo nos podían vender tres cajas. Solicitamos la razón por la que solo nos querían vender tres cajas si no tenían ningún apartado de que no se podía vender más o (si había) alguna restricción”, pero como se negaron se habló a PROFECO.De acuerdo con la pareja afectada tuvieron que llamar al organismo para pedir que se respetara la promoción y lograron que en lugar de que se les restringiera a tres cajas, equivalentes a 36 botellas, se les vendieran 18 cajas con un total de 216 botellas.