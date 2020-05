PROFECO vuelve a exhibir a gasolineras de Veracruz que rechazan verificaciones

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, exhibió a las gasolineras que se niegan a las verificaciones en Veracruz, así como aquellas que dan los precios más bajos y altos en los combustibles.



El procurador detalló que del 8 al 14 de mayo se presentaron 319 denuncias a nivel nacional; se realizaron 251 visitas, se negaron a ser verificadas 4 gasolineras, mismo número que se negó a la colocación de sellos de inmovilización, además, se detectaron 22 con irregularidades en dar litros de a litro.



Finalmente, no se registraron irregularidades en 197 gasolineras; se verificaron 3 mil 766 mangueras y bombas y se inmovilizaron 41 por no dar litros de a litro.



En el caso de Veracruz, se negó a la verificación la estación de Martha Erika Chacón Méndez en Coatzacoalcos, ubicada en la avenida Universidad Fracción KM S/N en Santa Martha.



“Ya aparecen con tachas, con una cruz en la app de Litro por Litro para que eviten comprar en esos lugares porque de seguro no les van a dar litros completos”, exhortó a los consumidores.



Además, alertó que la PROFECO visitó el 14 de mayo, en compañía de la Guardia Nacional, las estaciones de servicio con números de permiso PL/10673/EXP/ES/2015 y PL/EXP/ES2015, 2 de estas ubicadas en Veracruz y Tlaxcala.



“Dichos establecimientos se habían negado con anterioridad a recibir visita de PROFECO”, según Sheffield Padilla.



De acuerdo con la gráfica que exhibió en la conferencia matutina de este lunes, durante las verificaciones realizadas se detectaron irregularidades en un total de 16 instrumentos de medición para el despacho de combustible, por lo que se procedió a la inmovilización de las posiciones de carga.



¿Quién da caro y barato el combustible en Veracruz?



Además, en su informe “Quién es Quién” en los precios de la gasolina, dividió al país en 8 Regiones logísticas consideradas en la política pública de almacenamiento público de petrolíferos, situando a Veracruz en la Región Golfo, junto con Tabasco.



Evidenció que, aunque Veracruz cuenta con algunas de las estaciones más baratas del país, también hay algunas “tramposas” o que se niegan a las verificaciones.



En cuanto a las estaciones de servicio con precios más altos de gasolina regular, del 4 de mayo al 10 de mayo, en la entidad se encuentra en Las Choapas, en el bulevar Antonio M. Quirasco, con un precio en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de 13.66, aunque se pone a la venta en público en 17.09; es decir, con 2.83 pesos de ganancia por litro.



La estación de servicio con precios más bajos de gasolina regular en el puerto de Veracruz, en la autopista Córdoba-Veracruz, con precio TAR de 13.66 pesos y precio público de 13.89, es decir, un indicador de ganancia de 0.17 pesos.



Para la gasolina Premium, la gasolina más cara en la entidad se encuentra en Coatzacoalcos, en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, con precio TAR de 13.69 pesos y precio al público promedio de 19.69 y un indicador de ganancia de 5.07 pesos.



En el precio más bajo de gasolina Premium destaca la ciudad de Veracruz, en la estación de la calle Río Tuxpan, con precio TAR de 13.69 y precio público promedio de 13.95, con un indicador de ganancia de 0.16 pesos por litro.



El Diésel con el precio más alto se encuentra en el municipio de Pueblo Viejo, en la carretera nacional Benito Juárez, con precio TAR de 14.64 y precio público promedio de 20.54 pesos y un indicador de ganancia de 5.03 pesos por litro.



Los precios más bajos de diésel en el Estado se encuentran en la ciudad de Veracruz, en la avenida Portes Gil, con precio TAR de 14.64 pesos y precio público promedio de 15.61, así como un indicador de ganancia 0.78.



Sheffield Padilla precisó que el precio promedio a nivel nacional en la semana que cerró fue de 16.58 pesos para la gasolina regular; 17.27 para la gasolina Premium y de 18.59 para el diésel.



Guadalupe, Nuevo León, registró las gasolinas regulares con precios más bajos en promedio con 13.99 pesos por litro y Veracruz con 14.2 pesos, ambas de Pemex; en contra parte, las más caras están en Sinaloa con 18.81 de RedCo y en Cherán, Michoacán, con 18.80 pesos, de Pemex.



En cuanto a las gasolinas Premium, las más baratas están en San Martín Texmelucan, Puebla, de BP y en Veracruz, de Pemex, con 14.60. Las más caras en Moclova, Coahuila, con 20.29 y 20.15 por litro, ambas son estaciones de Mobil.



Finalmente, el Diésel más barato se encuentra en Medellín de Bravo, Veracruz, con 15.49 pesos por litro y en el puerto de Veracruz, con 15.50 pesos por litro, ambas estaciones de Pemex.



En cuanto al más caro, se encuentra en Quicheo de Nicolás Romero, Michoacán, con una estación de Pemex y otro de Mobil, con 20.89 pesos por litro en Chiautla, Puebla.



“El pequeño incremento (a los precios) que se ha venido dando se debe a que la mezcla mexicana también ha ido subiendo; eso es lo importante, cuando baja el precio bajan también las gasolinas junto con el petróleo”, explicó.