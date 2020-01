PROFEPA emitió recomendaciones a Acuario de Veracruz por festejo

La subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Laura Medina Aguilar, aseguró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) emitió observaciones sobre el evento realizado en las instalaciones del Acuario de Veracruz.



"Lo anterior se atendió, hubo multas, desde luego PROFEPA ya actuó, ya revisó lo del Acuario y no fue una situación que complicara el equilibrio de las especies. Hubo desde luego algunas medidas recomendadas", dijo.



En ese sentido, afirmó que se tendrá a bien exhortar a los directivos a ya no realizar ese tipo de eventos dentro del Acuario.



"Lo ideal es que no, hay recomendaciones y las emite PROFEPA como tal, sé que estuvo ahí, sé que se levantaron algunas recomendaciones y estaremos en el seguimiento correspondiente".



Respecto a la instalación de una granja avícola en la comunidad de Los Atlixcos, situación que habitantes de dicho lugar han manifestado como una problemática para la salud y al medio ambiente, la funcionaria explicó que es competencia del Estado.



"Es competencia del Estado, a excepción de que estuvieran en zona federal y son competencias que nosotros debemos respetar", finalizó.