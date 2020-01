PROFEPA sigue sin devolver vehículo decomisado a comerciantes de Atlahuilco

Habitantes de Atlahuilco dieron a conocer que a pesar del escrito enviado al gobernador del Estado, Cuitláhuac García, para que se les apoye en la devolución del vehículo y mercancía que les fueron decomisados en Campeche por personal de la PROFEPA hace 13 días, nadie ha hecho caso esta orden.



Julia Xicalhua Tlaxcala, consejera de la localidad de Zacamilola, lamentó que nadie le ponga interés a este tema cuando hay familias que están perdiendo con ello no solo la inversión que habían hecho, sino su medio de transporte.



Recordó que hace 13 días un grupo de artesanos viajó a ese estado para vender su mercancía; sin embargo, personal de la Profepa los detuvo, y aunque los liberaron en las horas posteriores no les devolvieron su sus muebles ni su camioneta.



Indicó que lograron hacer contacto con el diputado federal en la región serrana, Bonifacio Aguilar Linda, quien les indicó que mandará a un abogado a ver ese asunto.



Sin embargo, mencionó, es un problema grave pues esas personas no están trabajando, se quedaron descapitalizadas y las familias enteras están muy preocupadas.



Agregó que también hay preocupación de la comunidad en que esa situación les esté ocurriendo, pues son personas que se han dedicado toda su vida a trabajar la madera para salir a vender lo que producen y ahora ya ni a eso los quieren dejar y es su única fuente de ingresos.



Cabe recordar que el pasado martes pobladores de Zacamilola acudieron al municipio de Los Reyes porque se esperaba al gobernador a un evento de puesta en marcha de un sistema de captación de agua, pero finalmente solo llegó el director de la CAEV, a quien le pidieron hacer llegar el escrito al mandatario estatal para solicitar su ayuda y les devuelvan su mercancía y vehículo.