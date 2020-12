Profesor critica pena de cárcel a toma casetas; sería nueva medida de represión

Ya que diputados federales aprobaron dar hasta 7 años de cárcel a quienes tomen casetas y pidan dinero a quienes cruzan por ahí, confirma que es la estrategia de legalizar la represión contra quienes no comulguen con las políticas sociales, económicas y educativas del gobierno, señaló el maestro Jesús Quiroz Cortés, integrante del CNTE-Altas Montañas.



Señaló que es lamentable que esa iniciativa haya sido propuesta por el PAN y por MORENA y que en sí representa un retroceso en cuanto a las leyes que reprimen la protesta en las calles y en concreto hacia una forma de manifestación que ha buscado visibilizar las problemáticas que se viven en el país.



Indicó que por parte de AMLO y de Morena existe un doble discurso, porque en la práctica se está limitando la libertad de expresión de los distintos grupos sociales que buscan, a través de la toma de casetas, visualizar las problemáticas que se viven en nuestro país y hoy, en lugar de escucharlos, se les criminaliza.



Mencionó que además de los 30 años de prisión que pueden alcanzar también pueden recibir multas de hasta 83 mil pesos.



Cómo magisterio democrático, dijo, se repudia este tipo de leyes que solo tratan de generar que no se diga luchando, que no se siga levantando la voz ante las circunstancias que se están viviendo.



"Sabemos perfectamente que esté gobierno llegó con la aprobación de más de 30 millones de votos, pero también no es posible que ahora se creen leyes para reprimir al pueblo y en la práctica se vaya en contra de lo que el presidente tanto mencionó que no se reprimiría a los que protestan", indicó.



Quiroz Cortés expuso que hoy se ve que se avala encarcelar a quienes tomen casetas y pidan una cuota a los automovilistas, pero es el inicio del camino para reprimir a quienes luchan por sus derechos ante alguna desigualdad, injusticia o cualquier otra cosa que hoy se ve.