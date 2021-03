Profesora denuncia múltiples fallas del personal administrativo en la SEV

Solicito al Director de tan prestigiado medio de Información y Comunicación la publicación de la siguiente denuncia:



A través de tan eficiente medio de información hago un llamado al Secretario de Educación de Veracruz C. Profr. Zenyazen Escobar García; Subsecretaria de Educación Básica C. Profra. Maritza Ramírez Aguilar y muy especialmente al actual Director de Recursos Humanos al servicio de esta prestigiada institución, para que contribuyan a mejorar el servicio que está brindando el personal administrativo que se encuentra a cargo de las gestiones que realizan los docentes de forma individual, en virtud de que desde el primer filtro que es el compañero vigilante en la entrada hasta los jefes de las diversas áreas (que nunca dan la cara) y en específico el personal administrativo de Recursos Humanos para que sean invitados a dar el seguimiento de forma puntual y secuencial a cada trámite que desde hace tres meses en el caso de mi persona gestioné ya que desde mi perspectiva con todo respeto que merecen, el servicio que brindan es carente de todo sentido de vocación en atención a las demandas laborales de los docentes vía telefónica o por correo, motivo por el cual nos vemos en la necesidad de trasladarnos de manera presencial para dar seguimiento a nuestros tramites, siendo claro que no les interesa resolver las diversas situaciones administrativas que les corresponden y solo se limitan a tratarnos como pelotitas de ping pong y nos mandan de un lado a otro de oficina a oficina de ventanilla a ventanilla y nunca nos resuelven nada porque eso si todo lo ignoran, siendo evidente que asisten con temor de contagio ante la contingencia al igual que nosotros que vamos obligados ante su nula responsabilidad que provocan con su falta de criterio laboral y buena voluntad de contribuir a dar seguimiento y solución a nuestras peticiones, afectando la imagen de los representantes directos de estas oficinas.



En cuanto a mi persona se refiere el día de hoy alrededor de las 12.00. p.m. me presenté a la S.E.V. para gestionar dos trámites uno de prestación de lentes, antes de salir de mi casa llame al área de Recursos Humanos extensión 7248 para que me confirmaran si estaban funcionando las ventanillas para realizar este trámite y reiteradas ocasiones la señorita que me contestó me confirmó que sí que habría este servicio hasta a las 15:00 horas. Por otro lado, el día 18 de enero del año en curso personalmente entregué un oficio en el área de Oficialía Mayor donde solicite la cancelación de una cuota sindical que fue aplicada de forma irregular a partir del 15 de enero del año en curso, el cual y a la fecha no ha causado efecto.

En consecuencia me dirigí a la SEV y pedí al vigilante de la entrada que me permitiera pasar a realizar el trámite de lentes y me informó que no estaba la señorita que atiende esta gestión y que regresara el día lunes 12, después le dije que iba a hacer otro trámite y fue meramente burocrático el acceso a las instalaciones hasta que por fin después de que fui reportada por este señor, me fue permitido ingresar y ahí empezó el jueguito del personal administrativo y el de tres vigilantes de SEV, vestidos de civiles (con actitud de celadores de cárcel que usan radios ) que nunca dejaron de perseguirme (no sabía que la SEV, ahora actuara como penal).



La actitud del personal fue negligente y me canalizaron a una ventanilla que está en la explanada según con el técnico normativo, acto seguido me informaron que ahí no era el asunto, de ahí me dirigí a la oficina de la oficial mayor me atendió puntualmente la señorita recepcionista siendo y canalizada oportunamente al área de recepción de Recursos Humanos para que me brindaran informes; pero ahí siguió la desinformación la señorita que atiende el módulo me canalizo a la ventanilla 4 y de ahí me mandaron al área de la dirección de nóminas para trasladarme a pagaduría donde por fin un joven muy atento, formal y cordial me reitero que ellos no podían actuar si Recursos Humanos no les enviaba el oficio correspondiente de la cancelación de ese descuento.



Bueno ante esta intransigencia me vi obligada volver al módulo del área de R.H. para a exigir me dieran una respuesta y me atendió por fin una señorita del área administrativa que se acercó a mí (con la espada desenvainada porque como reclamé merecía ser castigada o asustada); quien me conto su historia de haber sido contagiada de COVID, eso sí recalcándome “que ella es la única que podía dar seguimiento a mi trámite y que como yo solo era una más de miles que gestionaba, debería esperarme hasta que me tocara mi turno como por mayo tal vez causaría efecto mi petición (considero que como regalo del día del maestro por fin cancelarían la clave sindical que por derecho la SEV debe hacer válida como trabajadora apegada a la Ley Federal del Trabajo). Hago de su conocimiento que esa charla fue muy acalorada y eso si debo decirles que siempre me siguieron mis tres celadores quienes festejaban la escenita a la que me vi expuesta.



Por lo anterior manifiesto que es una verdadera vergüenza que se esté brindando este tipo de servicio de seguimiento de gestión administrativa a los diversos gestores, representantes magisteriales y docentes que acudimos a estas oficinas. Porque no fui la única que exigió transparencia y puntualidad al personal administrativo de esta institución ante la clara burocracia que prevalece en este lugar donde todos nos quejamos, gritamos nos insultamos pero nadie se atreve a denunciar para conciliar con las autoridades competentes y contribuir en el cese de este sistema se servicio tan ineficiente.



En consecuencia, espero que esta denuncia no sea ignorada, leída y archivada por los dirigentes que coordinan esta prestigiada institución en virtud de que todos estamos expuestos al contagio de COVID y si no se fomenta la empatía para actuar de manera consciente y el personal administrativo solo se concreta a obstruir los trámites pues simplemente no vamos a lograr cumplir el objetivo de trabajar por un bien común.



¡Si tú me cuidas yo te cuido ¡



¡Ya basta de burocracia en los trámites administrativos de la SEV!



ATENTAMENTE

C. PROFRA. MARÍA GUADALUPE VEGA DURAN