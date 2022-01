Profesora xalapeña expone que tiene síntomas de COVID y no le autorizan ausentarse

Este lunes, una profesora de la escuela Secundaria General número 5 señaló que presenta síntomas similares a COVID-19, sin embargo, ha tenido que presentarse a laborar debido a que las autoridades del plantel no le permiten ausentarse.Según narra la profesora en un video que circula en redes sociales, comenzó a presentar síntomas similares al padecimiento señalado, desde el día miércoles 19 de enero.Debido a los síntomas que presenta la educadora, solicitó autorización con la subdirectora de dicho plantel para poder retirarse, sin embargo, ésta le señaló que no se autorizaba sin la prueba correspondiente.Sin embargo, la misma docente señala que debido a la falta de personal en el ISSSTE, no pudo realizarse dicha prueba y será hasta el día martes 25 del presente mes que se realice los exámenes médicos necesarios.El video en el que la profesora expone dicha situación fue para informar que ha solicitado en retiradas ocasiones ausentarse de manera preventiva hasta confirmar o descartar que se encuentre contagiada de COVID, sin embargo, no se le ha permitido.“Es por eso que hago este video, para que yo no tenga ninguna responsabilidad de los niños a los que les estoy dando clases. Hoy lunes y mañana martes porque hasta la 1:35 pm tengo mi examen de COVID. Si no tengo nada, pues gracias a Dios. Pero si tengo no es mi responsabilidad”, señaló al final de dicho video.