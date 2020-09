Buena noche



Hago un llamado a la SEV para que tenga más tolerancia para la entrega de actividades y tareas para los niños de 1 de primaria que pasaron a segundo.



Mandan muchas actividades para entregar al día siguiente cuando las condiciones para los padres y madres de familia no son las mismas que otras familias, uno tiene que salir a trabajar diario para el sustento familiar y no se puede estar con los niños 24/7 apoyándolos con sus trabajos.



Los niños terminan llorando y estresados de tanto trabajo, pido el apoyo ya que somos varios los papás afectados para que las actividades se entreguen durante el fin de semana.



Aún pasamos por la pandemia del Coronavirus y es difícil cumplir con las tareas para que luego la maestra del grupo no reciba los trabajos por órdenes de la SEV.



Gracias



(…)