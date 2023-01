Profesores y compañeros de escuela recuerdan al niño Samuel

"Hace una semana, el viernes, lo vimos por última vez sin saber que el domingo iba a morir", expresaron maestros y estudiantes de la escuela "General Roberto Lozada Vallejo", en donde estudiaba Samuel, el niño asesinado por otro infante tras dispararle en la cabeza.El pupitre de Samuelito está intacto, en el asiento está su libro de Formación Cívica y Ética, así como su cubreboca y algunas flores de papel que sus compañeros de salón hicieron para honrar su memoria y porque dicen que lo extrañan.El luto, el dolor, la conmoción por lo ocurrido no se va, tanto profesores como alumnos no pueden creer que uno de los alumnos esté muerto y el otro estudiante de esta escuela sea el responsable de este hecho.Los maestros recuerdan a Samuel como un infante estudioso, que llegó a esta institución educativa de la comunidad desde el primer año de primaria y al final del ciclo escolar sería su graduación de sexto grado."Era un niño constante, él sí venía a la escuela todos los días, su muerte fue muy impactante. Este viernes aún no lo acabamos de asimilar, hace una semana fue el último día que lo vimos. Tras su muerte la reacción que tuvieron sus compañeritos de sexto grado fue de mucha tristeza, varios de ellos lloraron", dijeron los docentes.También destacaron que algunos infantes decidieron hacerle florecitas de papel, que fueron depositadas en su féretro cuando lo enterraron.Los docentes dicen que, al ser un infante, cada uno de los padres han pensado que podría haber sido su hijo el que falleciera de esa manera, lo cual los ha llevado a una reflexión profunda."Tanto los papás como los niños siguen desconcertados, fue una situación demasiado fuerte para la comunidad; la historia de esta escuela cambió después de este suceso. Sentimos el vacío, el luto, la pérdida."Además fueron dos alumnos de esta escuela los involucrados en este terrible acontecimiento y la pregunta es ¿qué estamos haciendo como sociedad, como padres de familia".El mesabanco de Samuel sigue en su lugar, nadie lo ha movido, y pareciera como si solo se hubiera ausentado un momento y que en breve regresará a ocupar su lugar.