Programa Emergente de Oferta Educativa incluirá a escuelas privadas

Escuelas particulares se incluyen en el Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE) para brindar más opciones a estudiantes que buscan un espacio en bachillerato, así como educación superior.



El titular de la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior en el estado, Jorge Miguel Uscanga Villalba, puntualizó que son alrededor de 180 instituciones educativas privadas las que se suman a este esquema para brindar un lugar a los estudiantes.



Destacó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) signó un convenio con estas instituciones para que se integren a la plataforma del Programa Emergente de Oferta Educativa.



Con estas acciones, el Gobierno de Veracruz plantea un apoyo a las instituciones educativas particulares, mediante dos mecanismos; primero fortalecer la promoción de su oferta educativa y en segundo punto el ampliar su matrícula.



La oferta de las escuelas particulares abarca más de 12 mil 700 becas disponibles, cuyos porcentajes de descuento y montos varían de acuerdo a la institución educativa particular.



Lo anterior, gracias a la sensible participación de estas instituciones educativas particulares que hacen un esfuerzo en beneficio de los estudiantes veracruzanos, al ampliarse las opciones para continuar sus estudios.



Es así que los interesados en estudiar el bachillerato, la educación normal, una licenciatura, una ingeniería o un posgrado en una escuela particular, tienen la opción de registrarse a través de la plataforma semsys.sev.gob.mx/peoe, para obtener becas de descuento en inscripciones, mensualidades y en caso de educación superior, en su proceso de titulación.



Asimismo, para dar certeza a los estudiantes, la autoridad informó que todas las instituciones particulares integradas al Programa Emergente de Oferta Educativa tienen actualizados sus reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), lo que representa una seguridad para quienes decidan estudiar en ellas.



Finalmente, además de la página electrónica, el PEOE pone a disposición el número telefónico del Centro de Atención Personalizada (228) 980 05 40, para cualquier consulta o aclaración.