Programa “Orgullo Veracruzano” para la promoción turística, es todo un éxito: Senadora

La estrategia que aplica Veracruz para la promoción de sus municipios por medio del programa “Orgullo Veracruzano”, en la plataforma YouTube, ha sido exitosa, resaltó la senadora de la República Susana Harp Iturribarría, al referir que este proyecto cuenta con varios audiovisuales donde se destacan las bondades de las diferentes demarcaciones del Estado.



La también impulsora del arte tradicional refirió que ha observado los vídeos que se realizan a través de la Coordinación de Valores Cívicos y Culturales de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y cumplen con el objetivo de mostrar el rostro de cada municipio.



“Los videos me gustaron mucho, están de muy buen gusto, están muy finos, están muy bonitos y muy cercanos; todos me han gustado; este trabajo lo he sentido como institucional y a la vez, sensible, estético, tiene un equilibrio maravilloso”, resaltó.



En ese tenor, reconoció el trabajo de quienes llevan a cabo esta estrategia, donde participa el fotógrafo profesional Héctor Aguilera y su labor se manifiesta en las imágenes de los videos.



Por lo anterior, destacó esta iniciativa que tiene como finalidad promocionar y dar a conocer a Veracruz en el resto del país, así como en el mundo.



“Me gustó mucho, porque si me pongo en los zapatos de los veracruzanos, lo que tengo es promocionar Veracruz, entonces ahora sí, es la pieza un municipio y sus alrededores y lo que implica, la canción es una guía, es un pretexto igual que los músicos, igual que los cantantes; el peso específico lo tiene el lugar en este caso y el resto de gente es gente de Veracruz, cantantes, músicos, en fin, personas que arropan”, apuntó.



Y es que ante la situación que se generó por la contingencia sanitaria en el país, desde la Secretaría de Gobierno de Veracruz se puso en operación esta plataforma, donde por medio de un canal de YouTube se trasmiten diversos videos de los municipios del Estado.



La finalidad es la promoción de los lugares, para que, al término de la pandemia, sean opción de visita para el Sector Turístico.



En estos vídeos se muestra la gastronomía, paisajes, actividades culturales y los sitios que se pueden visitar en cada demarcación, con diversidades que abarcan desde playas, altas montañas, bosques y espacios coloniales que guardan algunos de los municipios del Estado.