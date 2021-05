Programa “Precios de Garantía” de SEGALMEX podrá operar durante campañas electorales

Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), no tendría impedimento alguno para realizar durante las campañas electorales, el Programa “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos” de apoyo, entre otros, a los pequeños productores de maíz y frijol.



Aunque deberá considerar los mecanismos y criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), para la aplicación de programas sociales durante el proceso electoral, sin que esto implique reglamentar en materia de programas sociales.



“No existe impedimento para realizar la actividad referida; no obstante, en tal actividad, SEGALMEX deberá considerar los mecanismos y criterios aprobados por el INE mediante acuerdo INE/CG695/2020”, contestó el Organismo Público Local Electoral (OPLE), a Miguel Carrillo Villareal, director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos de esta dependencia federal.



Además, el ente comicial reiteró que deberá observar lo establecido en la Constituciones Federal y Local, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos en Materia Electoral (LGIPE), y el Código Electoral de Veracruz, en lo referente a la aplicación imparcial de los recursos públicos y a la no difusión en los medios de comunicación social durante el tiempo de campañas electorales.



“Deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, refiriendo que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, señala el árbitro comicial.



El instituto electoral veracruzano refrenda que la suspensión a la que se hace referencia es sobre la difusión de propaganda gubernamental y no como tal a su realización o comisión (de los programas sociales), para lo que deberá observar los principios establecidos en la normativa referida.



Y es que este Organismo Público Descentralizado (OPD), sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), desde enero de 2019, compra a precio de garantía el maíz a los productores de temporal elegibles (de menos de 5 hectáreas), quienes lo entregaran en los Centros de Acopio que para ese efecto abrió en diversos lugares del Estado de Veracruz.



Carrillo Villareal especifica que en los dos ejercicios anteriores, estas operaciones se han realizado en la temporada que inicia en diciembre del año anterior y termina, en algunos casos, hasta el mes de julio del año siguiente.



Según él, la consulta devino de la preocupación de los productores de maíz en algunos centros de acopio, por la posible suspensión de actividades de recepción del grano, durante el periodo electoral.