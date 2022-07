Programa Sembrando Vida es referente mundial de reforestación: AMLO

El programa "Sembrando Vida" es el más importante a nivel mundial en reforestación que beneficia anualmente a más de 420 mil productores y ejidatarios de México, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.En el marco de la inauguración de la planta de café en Veracruz, señaló que estarán sembrándose al menos un millón de hectáreas."Sembrando vida es el programa más importante del mundo de reforestación,estamos invirtiendo y es inversión pública, mil 400 millones de dólares al año y se están Sembrando un millón de hectáreas", dijo.Resaltó que incluso si la próxima administración federal no continua con "Sembrando Vida", los productores estarán cosechando después de que concluya su periodo.El mandatario resaltó que se pagan mensualmente 5 mil pesos a los campesinos que son parte de este programa."Se les entregan 5 mil pesos por jornal mensual, pero no sabemos qué pasará después, vamos a mantener el programa hasta el 2024; es posible que los gobiernos venideros continúen con el programa pero si ya no hay ese apoyo de 5 mil pesos para 420 mil productores y siembran café en este año y el año próximo (...) en 2 años, con las nuevas tecnologías, ya estarán cultivando".Finalmente, remarcó también la importancia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual incorporó ya a 2 millones y medio de beneficiados, alejándolos de la delincuencia.