Programas de AMLO fracasaron en sur de Veracruz, acusan productores

Programas como Crédito Ganadero a la Palabra y Sembrando Vida, fracasaron en el sur de Veracruz, declaró el delegado de la Asociación Ganadera de Coatzacoalcos, Octavio Sen Ávila.



Comentó que en el caso de Crédito Ganadero a la Palabra, los animales que les otorgó el Gobierno Federal son “corrientes” y no cumplen con los estándares que contemplaban las reglas de operación del programa.



“No es ganado de clase, es ganado corriente, no engorda y no produce nada de leche, en lo que se refiere al programa Crédito Ganadero a la Palabra, no a dado resultados”, dijo.



Con respecto a Sembrado Vida, manifestó que está causando daños en la flora y fauna, pues se están derribando árboles con 30 y 40 años de antigüedad para sembrar arbolitos.



Y es que el programa consiste en preparar un terreno, donde se puedan plantar árboles maderables y frutales, sin embargo, están cortando los que ya existían.



“El pago de Sembrado Vida sí está funcionando para la gente del sector rural pero el programa está acabando con lo poquito de flora y fauna que tenemos”, apuntó.



Por ello, pidió a las autoridades federales aterrizar programas más concretos, que en verdad beneficien la vida del campo.