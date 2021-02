Programas del Bienestar están “blindados” contra uso electoral: SADER

“No hay ninguna posibilidad de condicionamiento de los apoyos que se otorgan a los productores agropecuarios del país (…) pues hay total blindaje en la aplicación de los Programas del Bienestar respecto de su utilización político-electoral”, aseguró Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).



En una videoconferencia de prensa, en donde dio a conocer los avances del programa de Producción para el Bienestar en el Estado de Veracruz y que para el presente año se dispersarán 13 mil 500 millones de pesos, lo que representa un incremento de 22.7 por ciento con relación al 2020, informó que para evitar la utilización de programas federales para fines político-electorales ya está tipificado como delito federal grave y que cualquier funcionario o servidor público que incurra en estas irregularidades “se le generaría un procedimiento que configura un elemento de gravedad que puede llevar incluso a la cárcel”.



Además, dijo que no hay posibilidades de condicionamiento de la entrega de dichos apoyos porque la dispersión de los recursos llega directamente de la Tesorería de la Federación a las cuentas de los productores.



“No hay posibilidades de condicionamiento, porque justamente en este momento ustedes pero también la autoridad de la Secretaría de Agricultura y el mismo delegado del Bienestar se están enterando de que hemos hecho la dispersión de tales y cuales productores, de tales y cuales municipios y localidades y el apoyo llegó directamente a sus cuentas bancarias”, añadió.



Dio a conocer que se tiene la instrucción de llevar a cabo la dispersión de todos los apoyos de los programas de Bienestar antes del 31 de marzo del presente año, de tal manera que se cumpla de manera rigurosa la regulación electoral al respecto.



Insistió que los apoyos de los programas de Bienestar y en particular del Programa de Producción para el Bienestar “son apoyos directos, sin intermediarios y que no están condicionados ni deben estar condicionados a ninguna inducción de carácter político electoral de ningún tipo”, añadió.



“Hemos dicho no a la corrupción y no al uso político electoral de los programas de Bienestar que es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador que todos tenemos que cumplir y lo estamos cumpliendo, así que en ese punto no tengan duda que estamos procediendo correctamente y lo vamos a hacer correctamente”, subrayó.



El funcionario federal recalcó que como servidores están comprometidos con la transparencia en la ejecución de estos programas y su desvinculación absoluta y total con el uso que normalmente en el pasado, en el viejo régimen se llevaba a cabo utilizando los programas sociales para fines político-electorales.



Finalmente, exhortó a que si hay alguna denuncia la hagan saber oportunamente porque esto ya tiene cauces legales específicos y permite que todos estemos garantizando un total blindaje en la aplicación de este programa respecto a su utilización político-electoral.