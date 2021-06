Prohíben a 2 Alcaldías dejar en garantía predios municipales para pagar laudos

Los Ayuntamientos de Puente Nacional y Acayucan no podrán dejar como garantía de pago bienes inmuebles de propiedad municipal para cumplir con sentencias de laudos de los años 2004, 2005, 2011 y 2013.



En la recta final de las administraciones municipales, ambos Ayuntamientos fueron condenados por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Veracruz y por el Estatal de Justicia Administrativa a pagar 4 laudos



Acayucan debe pagar 2 laudos por 11 millones 26 mil 122.95 pesos, uno de 536 mil 816.28 pesos y otro de 10 millones 489 mil 306.67 pesos.



Para cumplir la sentencia 44/2013 emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que lo condena a un pago de 536,816.28 pesos a favor de Rufino Prieto Chareo, pretendía dejar en garantía de pago un lote de terreno con una superficie total de 250 metros cuadrados.



Y para hacer frente a la sentencia 1136/2011-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, que lo condenó a un pago de 10 millones 489 mil 306.67 pesos, había solicitado dejar en garantía de pago un bien inmueble de propiedad municipal, consistente en un lote de terreno con una superficie total de 13 hectáreas, 90 áreas cero centiáreas, deducidas del predio denominado El Triunfo, las cuales se ubican en la localidad El Hato.



En el caso del Ayuntamiento de Puente Nacional, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado lo condenó a pagar dos laudos, sin embargo, en la solicitud para dejar bienes inmuebles en garantía de pago no indicó el monto.



Aunque para dar cumplimiento a la sentencia o 472/2004-IV pretendía dejar en garantía de pago una fracción de terreno de propiedad municipal, con superficie de mil 400 metros cuadrados, mismo que se desprende del Lote Uno Manzana Diez, ubicado en la Calle Uno del Fraccionamiento San José Dos.



Y en el expediente laboral número 883/2005-III su intención era dejar en garantía de pago un bien inmueble de “equipamiento urbano”, presumiblemente de propiedad municipal, sin dejar constancia expresa sobre la acreditación específica y legítima del bien sobre el cual se pretendía disponer y ejercer acción.



Las cuatro solicitudes fueron declaradas improcedentes por el Congreso del Estado ante las imprecisiones técnicas detectadas y al no satisfacer los requisitos que impone la Ley.