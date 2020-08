Prohíben a niño comerciar dulces y opta por huir de funcionarios, en Orizaba

Debido a que un menor oriundo de Rafael Delgado fue encontrado solo en Orizaba vendiendo golosinas y hasta sin un cubreboca, el procurador para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Alfredo Luna Toral, se puso en contacto con su homólogo de ese municipio para enterarlo e intentar ubicar a la familia.



El infante de alrededor de 10 años fue visto en el centro de la ciudad ofreciendo sus productos, por lo que el procurador y la coordinadora de DAPRIA, Denis Pino Romero, acudieron a platicar con él.



El procurador comentó que al menor le ofrecieron un cubreboca y lo rechazó y explicó que vive en Quinto Barrio de Rafael Delgado, de donde viene a Orizaba en autobús para vender.



Sin embargo, el niño echó a correr y se fue, por lo que unas horas después los funcionarios de DIF regresaron a ver si lo lograban encontrar, pero no fue posible.



Luna Toral recordó que en Orizaba está prohibido que anden menores vendiendo en la calle, pues esto constituye explotación infantil, además de que se expone a los niños a muchos riesgos, desde un accidente a que puedan ser víctimas de un delito.



Por lo anterior, exhortó a la población de otros municipios a que cuide a sus niños, a que no los expongan a riesgos que no tienen por qué correr, pues ellos deben estar protegidos y cuidados en sus casas y más en estos momentos de pandemia por el COVID-19.