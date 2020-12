Prohíben a restaurantes de Coatepec colocar terrazas durante periodo decembrino

Durante este periodo vacacional no se permitirá la instalación de las terrazas de los restaurantes y cafés en el municipio de Coatepec, informó el regidor tercero, Jorge Luna Hernández.



“No habrá permiso para la instalación de las terrazas durante este periodo vacacional, en una reunión con los ediles se acordó esto porque no hay condiciones para su instalación”, acotó.



Entrevistado, dijo que algunos empresarios restauranteros se acercaron al Ayuntamiento para preguntar sobre el tema. No obstante, admitió que el sector ha sido comprensivo en que no existen condiciones para que se instalen estas terrazas en el primer cuadro de la ciudad.



“Dimos una respuesta determinante en ese sentido, en atención a las medidas sanitarias que se deben cuidar. Se han acercado para preguntar pero son comprensivos y han entendido que las condiciones no lo permiten y eso generaría aglomeraciones, y tenemos que evitarlo a toda costa”, mencionó.



Asimismo, aseguró que algunos accesos al mercado municipal “Miguel Rebolledo” permanecerán cerrados a pesar de que los locatarios hicieron la solicitud para su apertura total durante estos días.



“Los locatarios solicitaron que abriéramos todos los accesos del mercado municipal, la determinación es que existe un acta de cabildo anterior en donde se autorizó que se cerraran algunas puertas para evitar concentraciones y va a permanecer igual”, finalizó.