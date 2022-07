Prohíben en Xalapa las peleas de gallos y modificar apariencia de las mascotas

El Cabildo de Xalapa reformó el Reglamento Municipal de Bienestar y Protección a los Animales, estableciendo expresamente la prohibición de las peleas de gallos y las mutilaciones de las mascotas cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico.Otro de los cambios al ordenamiento aplicable en la Capital del Estado, avalado por los ediles capitalinos, refiere que para la cría y venta de cualquier animal dentro del municipio se necesita autorización expedida por el Departamento de Salud Animal o, en su caso, por la Dirección de Salud, previo pago correspondiente ante la Tesorería Municipal, de acuerdo a la especie y la tasa o tarifa prevista en las disposiciones legales aplicables.Además, en la nueva redacción de la ordenanza municipal se precisa que para la aplicación de biológicos de usos veterinario o vacunas, se deberá contar con la responsiva de un médico veterinario zootecnista que cuente con cédula profesional, acreditado ante el Departamento de Salud Animal y las autoridades sanitarias estatales.En caso contrario, se precisa en el documento publicado en la Gaceta Municipal el 18 de julio, se harán acreedores a una multa de 50 a 100 UMA diarias, es decir, de 4 mil 811 pesos a 9 mil 622 pesos.Asimismo, se añade que en los establecimientos dedicados a la venta y comercialización de animales y servicios para estos, se deberá contar con un médico veterinario zootecnista con cédula profesional, el cual fungirá como responsable técnico de dicho establecimiento, por lo que de no cumplir con dicha disposición las multas irán de 50 a 500 UMA diarias (48 mil 110 pesos), en caso de reincidencia.De tal manera que se prohíbe a los pasantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, empleados de mostrador, estilistas de estéticas canina y felina, biólogos, médicos cirujanos, odontólogos, agrónomos, técnicos, agricultores, vaqueros, caporales, técnicos radiólogos, entre otros, ejercer la Medicina Veterinaria y Zootecnia.Las reformas aprobadas por los 13 regidores, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y la síndica única Cecilia Coronel Brizio, estipulan adicionalmente que la brigada de vigilancia animal deberá establecer una coordinación interinstitucional con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), y Ia Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).También deberá haber un acercamiento con instancias involucradas en la materia para implementar operativos y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y en su caso canalización de animales al Centro de Salud Animal, centros de atención, refugios y albergues de animales.Los cambios refieren también la obligación para el propietario o poseedor de cualquier animal, cuando sea posible y según la especie, de colocarle permanentemente una placa u otro medio de identificación en la que constarán al menos los datos de identificación del propietario o poseedor.Asimismo, se enfatiza que los propietarios o poseedores serán responsables de recoger las heces que produzcan sus animales, de responder por los daños que ocasionen a terceros y de los perjuicios que ocasionen; y de inmunizarlos contra enfermedades de riesgozoonótico o epizoótico.En el contenido del reglamento se lee que queda prohibido el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas y zonas urbanas para recolección de basura, venta de garrafones de agua o fines distintos al uso agropecuario.Y se puntualiza que cualquier animal de trabajo o recreo deberá contar con un certificado y/o cartilla de salud emitido por el Departamento de Salud Animal, la cual deberá actualizarse cada 6 meses y sin ella no podrán transitar ni trabajar.Con relación a los rastros o cualquier otro lugar de sacrificio de animales de consumo, se determina que deberán contar con características adecuadas para que los animales destinados al sacrificio tengan algún período de descanso en los corrales, un mínimo de 12 horas y un máximo de 24 horas de ayuno, pudiendo reducirse a la mitad del mínimo señalado, si la distancia recorrida es menor a 50 kilómetros, periodo durante el cual deberán administrárseles alimentos, agua y demás atenciones posibles.En el caso de las aves destinadas al consumo, deberán ser sacrificadas inmediatamente después de su arribo al rastro o lugar de sacrificio siempre y cuando se cuente con el equipo necesario para otorgar una muerte humanitaria.Cuando se trate de animales víctimas de maltrato que sean decomisados, o de los que no tengan propietario o poseedor y aquellos que estén en observación por sospecha de rabia y una vez diagnosticados sanos, que no sean reclamados por sus propietarios o poseedores, se precisa que el Ayuntamiento promoverá su adopción responsable.