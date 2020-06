Prohibirán importación de filetes de pescado fresco y congelado al mercado mexicano

El presidente de la Comisión de Pesca, Eulalio Juan Ríos Fararoni, anunció el acuerdo para prohibir la importación de filetes de pescado frescos, refrigerados y congelados al mercado mexicano, con la finalidad de fortalecer las cadenas productivas del sector pesquero y acuícola, así como ofrecer a los consumidores precios accesibles.



Apuntó que este convenio lo suscribieron, en reunión virtual, las secretarías de Economía (SE) y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y legisladores de las comisiones de Pesca y la de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, además de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República.



Ríos Fararoni afirmó que el convenio se logró luego de evaluar las condiciones actuales de productores, el consumo interno y la situación económica del país derivada de la emergencia sanitaria y del comportamiento en las cadenas globales de valor, donde las ventas de alimentos del mar han caído entre 60 a 70 por ciento en el mercado nacional.



Precisó que, debido a las circunstancias prevalecientes, no fue suficiente el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, a fin de importar filetes de pescado frescos, refrigerados y congelados, donde se autorizaba la compra de 55 mil toneladas provenientes de China, Vietnam y Japón, fijándose que por cada kilogramo que se asignara a un posible importador, se pagara al menos 7 pesos por kilogramo.



Especificó el legislador que el problema radica en que “se deja en desventaja a los productores mexicanos sin oportunidad de competir por sus costos de producción; una práctica que beneficiaba a muy pocos, porque el alimento ingresaba a bajo costo, pero el precio a los consumidores no disminuyó”.



En este contexto, aseguró que “se tiene que proteger y defender a nuestros productores y cerrar la frontera para evitar mayores afectaciones económicas, además de la originada por el Covid-19.



Desde el 2014 la acuacultura en México ha crecido mucho y tiene la posibilidad de surtir el mercado interno y reactivar la economía y el consumo, debido a que la demanda de pescado y mariscos se ha reducido”.



Derivado de lo anterior, y debido a la inquietud de los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, por conocer las condiciones del mercado de productos pesqueros en las que se llevaría a cabo la licitación, en colaboración con la Sader, la SE y los pescadores, se acordó que “para este año y una vez cerrada la convocatoria de importación de filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados, queda prohibida la importación de dicho producto a territorio mexicano”.



Asimismo, se acordó “usar menos de la tercera parte del cupo para este año, el 31.5 por ciento (menos de 20 mil toneladas), de las 55 mil toneladas, con la finalidad de observar el comportamiento de los productores en relación con el abasto nacional y cómo evolucionan los precios al consumidor”, a fin de evitar a los intermediarios que no arriesgan capital y obtienen altas ganancias.



También, hubo el acuerdo de revisar y analizar la configuración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 hacia el sector pesquero, con el propósito de designar más recursos y apoyos en combustibles, motores y embarcaciones porque sin una flota eficiente no pueden llegar a las zonas del mar donde pueden tener mejores capturas.



Revisar la realidad que prevalece entre los productores nacionales, conocer las condiciones del mercado mexicano e internacional, así como generar reuniones frecuentes de trabajo con el Poder Legislativo y productores pesqueros y acuícolas en las que participen dependencias del gobierno federal, son otros objetivos, agregó.



También, se buscan soluciones integrales que protejan a los productores nacionales, mejorar la competitividad y garantizar el abasto a precios accesibles hacia los consumidores.



Asimismo, impulsar campañas publicitarias que alienten el consumo de alimentos del mar e incidir en una mejor nutrición de los mexicanos.



El diputado Ríos Fararoni adelantó que para apoyar e impulsar la pesquería se sostienen pláticas con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, a fin de ofrecer a casi 400 mil efectivos, alimentos del mar, cuya adquisición se realiza en cada región de forma directa, lo cual beneficiaría a las cooperativas de Baja California, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Veracruz, incluso en aguas interiores a través de la acuacultura en Zacatecas y otras entidades.



“Con estas acciones se hace un esfuerzo para facilitar que los productores tengan un precio de mercado real y enfrentar esta terrible pandemia y crisis que tenemos. Parar lograr esa importación seguiremos platicando para desaparecer el acuerdo de 2014, y con organización entre las cooperativas, rescatar al sector de la pobreza y del olvido, porque el potencial se tiene en 300 mil pescadores y cultivadores de especies con empleos directos e indirectos, lo que genera entre cinco a seis fuentes de trabajo”, apuntó.



Refirió que el acuerdo del 14 de marzo de 2014 se firmó con el argumento de que el sector pesquero nacional no tenía la capacidad de abastecer el consumo, y se puso a disposición la primera parte del cupo (enero-marzo) con 16 mil 500 toneladas, de las que alrededor de 13 mil 500 fueron asignadas; sin embargo, ahora se tiene la posibilidad de lograrlo y alentar el consumo de alimentos sanos.



El legislador dijo que en la reunión participaron, de la Secretaría de Economía, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández; de la Sader, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera; de Conapesca, el comisionado Raúl Elenes Angulo y Walter Hubbard Zamudio, director general de Organización y Fomento.



Por la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Pesca, Eulalio Juan Ríos Fararoni y los secretarios, diputados Claudia Yáñez Centeno, Lucinda Sandoval Soberanes y Carlos Iván Ayala; de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, su presidente, diputado Eraclio Rodríguez Gómez; del Senado de la República, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, José Narro Céspedes.