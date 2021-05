Promete Cinthya Lobato reconstruir Xalapa para hacerla la mejor ciudad turística de México

La candidata del Partido Unidad Ciudadana a la presidencia municipal de Xalapa, Cinthya Lobato Calderón, se comprometió a reconstruir la Capital del Estado “para que sea la mejor ciudad turística de México”.



Durante los “Diálogos para gobernar Xalapa y legislar por Veracruz”, en su Casa de Campaña, donde este miércoles participó el especialista en turismo y publicidad, Mauricio Cuevas Gayosso, la candidata explicó que para lograr que Xalapa sea un punto turístico es necesario articular una serie de esfuerzos y acciones para darle la mejor ruta a estos servicios.



En su intervención recordó que este sector es uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19, aunque, además, dijo, es uno de los más olvidados de la actual administración municipal.



“Yo les digo a mis amigos prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, guías y a toda la gente cuya fuente de empleo depende del turismo, que mi gobierno los va a apoyar como nunca antes han sido apoyados”, expresó.



A decir de la candidata de Unidad Ciudadana, los alcaldes del pasado y del presente negaron a los xalapeños convertir a la ciudad y la región en una potencia turística que detone el desarrollo económico y el empleo decente y bien remunerado.



Añadió que, con el Primer Programa de Turismo Sostenible para Xalapa, se generarán empleos de calidad y mejor pagados, con servicios turísticos diversificados y articulados con todas las potencialidades culturales, históricas, religiosas, arquitectónicas y naturales, no solo de la Capital sino de toda la región.



Lobato Calderón aseguró que la capital se convertirá en un polo de atracción turística de los más importantes de México y ese potencial no puede seguir desaprovechado.



De ganar los comicios del 6 de junio, anunció la realización de la “Feria Internacional de la Ecología y las Flores”, que contará con un Foro de Conocimiento Científico y una exposición para que se oferten los productos orgánicos y flores de los productores de Xalapa y la región.



Para mayo de 2022, propuso el primer “Festival de los Patios”, que a su juicio potencializará la oferta turística de la ciudad, trayendo una importante derrama económica y la generación de empleos, además de premiaciones a los mejores patios para así recobrar el nombre de “La ciudad de las Flores”.



La candidata de Unidad Ciudadana acotó que se implementará un programa de integración turística para articular a todos los prestadores de servicios turísticos hacia una visión compartida del turismo en Xalapa y otros 30 municipios de la región para potencializar las vocaciones turísticas de cada lugar.



Adelantó la construcción de un Centro de Convenciones y la rehabilitación de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad, así como sus parques y paseos.



Asimismo, señaló que se firmará un convenio con la Universidad Veracruzana (UV) para diseñar e implementar un proyecto turístico integral y sostenido, en donde estén todos los tipos de turismo: religioso, aventura, cultural, deportivo, etc.



La aspirante a alcaldesa de Xalapa reveló la realización de una “Feria del Medio Ambiente” que rescate la tradición de que Xalapa fue “el Jardín del Mundo”.



Para posicionar la marca “Xalapa”, dijo que todas las líneas de camiones de pasajeros tendrán un solo color, tal y como sucede con los taxis, para acabar así con el desorden en la imagen urbana del transporte público, que se irá modernizando con la introducción periódica de nuevos autobuses.



“Xalapa debe ser el centro de la movilidad metropolitana, que conecte de mejor manera con Coatepec, Xico, Jalcomulco, La Antigua, el Puerto de Veracruz, Perote, que va desde la señalética hasta la construcción de las rutas hacia esos destinos”, precisó.



En su propuesta sobre seguridad ciudadana, apuntó, se contemplan acciones que harán de Xalapa “la ciudad más segura” con la reducción de los delitos que impactan al turismo.



“Construiremos una Xalapa viva, vibrante, llena de vida los 365 días del año. ¿Pueden verla? ¡Nosotros sí! ¡Hagamos que suceda!”. En julio me sentaré con todos ustedes, hoteleros, restauranteros, dueños de bares, de comercios y centros de esparcimiento, y con todos los prestadores de servicios turísticos, para hacer un gran pacto por el rescate del turismo en todas sus modalidades”, destacó la candidata a gobernar la capital del Estado.