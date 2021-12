Promete Director de Seguridad de Xalapa solventar observaciones antes de concluir gestión

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa trabajará con la Contraloría Municipal para aclarar las irregularidades detectadas en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y primer trimestre del ejercicio 2021, luego de una auditoría de revisión de tipo Financiera, Operacional, de Resultado de Programas y de Legalidad, realizada a ésta.Así lo señaló su titular, José Ignacio Rodríguez Platas, quien refirió que desconocía que la información presentada para responder a las cinco observaciones recibidas, había sido calificada como no atendida, y por tanto éstas se mantienen firmes.“Definitivamente se dio respuesta a cada una de las observaciones que en su momento hizo la Contraloría, no sabía que no habían sido solventadas, me enteré también el día de ayer (martes, luego de que la contralora, Andrea Doria Ortiz, lo mencionara en la sesión de Cabildo), y ya estoy por sentarme con ella para aclarar esta situación”, aseguró en entrevista.Estas observaciones están relacionadas a las diferencias entre el número del personal que contiene la plantilla proporcionada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y la entregada por la Dirección de Recursos Humanos; además, que de 30 expedientes laborales que se seleccionaron para un revisión, ninguno de éstos se encontraba debidamente documentado e integrado de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).Otra de las inconsistencias tuvo que ver con que de los ocho expedientes de adjudicación directa solicitados para revisión al área a cargo de Rodríguez Platas, solamente proporcionó cuatro, pero ninguno se encuentra debidamente integrado documentalmente.Asimismo, se observó que la adquisición de un arco móvil de identificación vehicular por un importe de 2 millones 478 mil 163.39 pesos, se encuentra inoperable puesto que el software no está conectado a ninguna base de datos de librerías de Registro Público Vehicular (REPUVE) y chip de holograma, ya que es incompatible.Ante esto, el director de la Policía Municipal reiteró que está trabajando en conjunto con Doria Ortiz para no dejar ningún pendiente a la administración municipal entrante.“Se tiene el sustento (documental) y se va a entregar en tiempo y forma para que la siguiente administración llegue y no encuentre novedad”, mencionó al respecto, al señalar que del total de unidades descompuestas, sólo restan por reparar el 40 por ciento, las demás ya están en la calle realizando los patrullajes.Y sobre el arco vial, afirmó que no fue adquirido durante su periodo al frente del área, sino entre 2019 y 2020; el cual se encuentra guardado y en espera de determinar qué pasará ante la imposibilidad de poder usarlo.“Estamos platicando con la Contralora y seguramente lo que por Ley procesa, es lo que se va a realizar. Todo eso está por definir, la verdad es que yo no lo adquirí, la contralora tampoco y le estamos dando seguimiento precisamente para que las personas responsables en su momento, sean quienes tengan que responder por ello”, reiteró.