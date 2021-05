Promete el aspirante a diputado federal por Xalapa Rural trabajar por causas y no por cargos

Las comunidades del Distrito 8 ven a Miguel Castillo y ya saben que el candidato de Movimiento Ciudadano regresará como diputado federal a sus casas, pues en su segunda vuelta por los 22 municipios de este distrito, se ha posicionado como el aspirante que va en serio.



Con la fortaleza de ser un político que recorre casa por casa para estar con las familias de su Distrito, es como la gente le ubica cuando llega a sus recorridos.



"Le camino, le corro y me pongo a sus servicios como su representante y no como un político más", expresa Miguel Castillo en cada lugar que visita.



Con seguridad y alegría la gente se acerca cada día al candidato naranja, el candidato de las propuestas reales, que busca trabajar por causas y no por cargos.



Es con las y los ciudadanos que Movimiento Ciudadano ha hecho alianza, se escucha en las reuniones que mantiene Miguel Castillo, empresario y ex funcionario federal.



"Movimiento Ciudadano es da verdadera esperanza a las familias de este distrito”, afirma el aspirante a diputado federal por Xalapa Rural.