Promete Ricardo Ahued muchos proyectos, organización y trabajo intenso

Manteniendo reserva respecto de aquellos que lo acompañarán en el Gobierno que encabezará a partir del 1° de enero de 2022, el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que “se llevarán una agradable sorpresa” al conocer sus nombres.En entrevista, afirmó que no era posible dar a conocer algún nombre pero insistió que serán personas con mucha ética y profesionalismo, que estarán para servir y no servirse de la ciudad.“Hay mucha gente valiosa joven y adulta, gente con ética pero con mucha capacidad en cuanto a conocimiento de las responsabilidades administrativas para dar resultados y van a ver que se van a llevar agradable sorpresa con gente de mucha ética y mucho profesionalismo y que quiere servir y no servirse de la ciudad”, sostuvo.Entre sus primeras acciones como la máxima autoridad capitalina señaló que estarán las de presentar el equipo de trabajo, la realización de las respectivas sesiones de Cabildo para darle formalidad a su Gobierno.“Presentar como marca la Ley las personas que habrá de autorizar el Cabildo en tema de Tesorería, de Secretaría, de Contraloría, entre otros y empezar un Gobierno con mucho trabajo, con mucha intención”, refirió.El munícipe electo aseguró que tiene “muchos proyectos y mucha organización” para “darle resultados a la gente con trabajo y transparencia”.En ese sentido, bromeó que ya “tomando mi chocomilito” para ver si los jóvenes le “aguantan el paso”, porque insistió que trabajará de manera intensa y con seriedad.“Con un cariño extraordinario a la ciudad, que Xalapa merece y yo creo que nos vamos a doblar dándole lo mejor que tengamos atendiendo a la gente de puertas abiertas, conciliando, armonizando y haciendo el trabajo en las colonias que más lo necesitan”, recalcó.Asimismo, sostuvo que se abocará a reformar la imagen urbana, tratando con amenidad, cariño y respeto a toda la gente y gobernando con “mano firme” y “mucha autoridad” para tomar las decisiones que le convengan a la Capital veracruzana.Ricardo Ahued reiteró que Xalapa requiere de una administración que siga creciendo y que haga obra pública, por lo que dijo esperar que la pandemia de COVID-19 lo deje ejecutar un calendario de proyectos que la embellezcan.