Prometen comprar insumos para que personal de hospitales enfrente el COVID-19

El dirigente de la sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal, aseguró que en breve se comprarán insumos para el personal de hospitales y clínicas a fin de poder enfrentar el COVID-19.



A través de un video que difundió en su red social, aseguró que: "se están tomando las medidas necesarias y suficientes. Hoy mismo me comparte la doctora (delegada de IMSS Veracruz Sur) que se va a recibir material ex profeso de insumos para hospitales y para clínicas".



Sin embargo, dijo que se tiene que racionar, entonces se definirá la entrega luego de la plática que tendrán con un epidemiólogo. "Y así no caer en el pánico de querer agotar ahorita el recurso que tenemos".



Añadió que como sindicato se está al pendiente de las necesidades de sus agremiados, por ello envió un mensaje al personal: "te haré llegar cubrebocas y jabón, gel, es a la medida de lo que podemos, porque me interesas tú que eres parte del sindicato".



De igual forma dijo que se hará el censo para definir qué trabajadores podrá ser sujeto del beneficio para retirarse a su casa, por su situación de salud y así protegerse del COVID 19.



"Es una estrategia a la gente vulnerable que es mayor de 65 años, embarazadas, lactantes y gente que tenga problemas de enfermedades crónico degenerativas, de vías respiratorias y hasta hoy y mañana se hará el recuento para que se lleve a cabo el censo y puedan recibir el beneficio".



Enfatizó que ya tuvieron una capacitación de un epidemiólogo calificado, "que es la autoridad máxima en este momento para ser asertivo en los comentarios, porque, aunque yo soy cirujano y la doctora (delegada IMSS Veracruz Sur) es internista, no tenemos la capacidad de emitir juicios ante una contingencia tan delicada como es ahorita el coronavirus que estamos en fase 2".