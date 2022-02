Prometen no dar de baja a beneficiarios del programa Producción para el Bienestar

El coordinador estatal del programa de Producción para el Bienestar, Juan Manuel Vázquez Ceballo, aclaró que los campesinos que estén sembrando un cultivo diferente al que tienen reportado no serán dados de baja del padrón, sino que se cambiarán al cultivo real y se les dará el apoyo correspondiente a éste.Y es que dijo que recién iniciaron con la verificación documental de 214 mil beneficiarios veracruzanos incluidos en esta iniciativa, por lo que por ahora no se trata de una depuración "tajante", sino de confirmar qué están sembrando y su nivel de producción."Productor que encontremos así tendrá que ser cambiado de estrategia. (Si) se le pagaba caña de azúcar y ahora tiene maíz, se le paga por maíz. Eso es lo que queremos hacer, sin que se le deje de dar el apoyo, el productor es el que debe ser apoyado, no podemos ser tan tajantes de decir que ya se salen del programa", comentó.Vázquez Ceballo reiteró que el productor con esta inconsistencia no será afectado, sino que se le pagará por lo que está sembrando, por lo que cada vez que se cambia de cultivo deberá ser informado para que esto se vea reflejado en el sistema de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)."(El padrón de la SADER) debe ser verificado año con año, en el caso de que un productor haga rotación de cultivo dentro de los cultivos que se están apoyando en el programa, se sigue dando el apoyo, solamente cambia el monto", reafirmó.El funcionario federal puntualizó que en la fase de revisión de los productores incorporados, para lo cual se dispusieron de mil 250 sedes en el Estado donde son citados para que presenten documentación personal y del predio de su propiedad."La verificación que se está realizando ahorita es por medio documental y de productores verificados. El productor llega con su documentación, se le revisa, no puede llegar nadie más, tiene que llegar el beneficiario legítimo. Tiene que comprobar la propiedad, CURP, credencial de elector y comprobante de domicilio", enumeró.Posterior a esta revisión de los requisitos se les entrega un comprobante de la visita física, que se haría en los 15 días posteriores; y aclaró que por ahora no se han detectado anomalías, toda vez que los documentos son comunes y en el caso de la propiedad, al ser en su mayoría pequeños productores, presentan su certificado parcelario y en otros su carta de posesión pacífica, por no tener otro documento legal."Ahorita va el 35 por cierto de avance de lo citado, se está haciendo por sedes y por citas para cuidar la sana distancia y cuidar las afluencias controladas. Entonces hasta ahorita no podemos hablar de que se haya encontrado alguna anomalía, la anomalía va a ser al momento de la verificación de predios", comentó Juan Manuel Vázquez Ceballo.