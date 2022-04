Promover abstención en Revocación es limitar la decisión ciudadana

Invitar a no salir a votar en la consulta de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril es limitar el pensamiento y la decisión de la ciudadanía, consideró María Consuelo Niembro Domínguez, integrante de la Red de Ciudadanos y Colectivos por la Democracia Participativa, quienes este domingo realizaron un mitin en la plaza Lerdo de Xalapa para fomentar la asistencia de los electores a las urnas.En entrevista señaló que contrario a auspiciar la abstención, se debe fortalecer el involucramiento de los mexicanos en la vida pública y las decisiones del país."Si nosotros limitamos la participación estamos limitando el análisis y la reflexión de los ciudadanos, el análisis crítico de la realidad y la exigencia de que los recursos públicos sean usados para el pueblo, para la mejora del pueblo, no podemos limitar eso, eso es grave", manifestó la ex regidora del Ayuntamiento de Xalapa.Apuntó que México es un pueblo plural y por tanto todas las opiniones son válidas, reiterando que quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador están convencidos de que la continuidad de él en el poder es el camino que se debe seguir."La democracia participativa debe promover condiciones de igualdad social, de pluralidad, de que se escuchen las voces de los ciudadanos, entonces ése es un ejercicio que abona a esto", refrendó.La ex edil morenista acotó que en esta actividad en el centro capitalino se les explica a los ciudadanos donde podrán ir a ejercer su derecho al voto el próximo domingo, al tiempo que se reflexiona sobre la importancia de acudir a las urnas y la transformación propuesta por López Obrador para la nación.