Promoverán que más xalapeños instalen sistema de captación de agua de lluvia

La regidora segunda y titular de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, Helen Sarmiento Jaén, afirmó que el Ayuntamiento de Xalapa impulsará los sistemas de captación de agua de lluvia, como una alternativa para paliar la escasez del vital líquido en los hogares de la Capital."Estamos haciendo el planteamiento desde la Regiduría para la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, implementarlo más en la ciudad porque hace falta", consideró.La Edil morenista recordó que en la administración anterior se implementaron algunos mecanismos para recolectar el recurso pluvial en escuelas y algunas casas y se busca extenderlo a otras viviendas en el municipio.Sarmiento Jaén comentó que se están haciendo algunas mejoras en el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) para determinar de dónde saldrán los recursos para invertir en los sistemas."Estamos haciendo las mejoras en el Órgano de Gobierno para hacer los ajustes presupuestales, aún no lo tenemos bien planchado pero cuando tengamos mayor información la daremos a conocer", aseguró.Ante la falta del recurso hídrico, producto del estiaje que se ha acentuado en las últimas semanas y que ha limitado su llegada de las fuentes de abastecimiento, la integrante de la Comuna Xalapeña pidió reutilizar lo más que se pueda, evitar su desperdicio y no lavar patios, aceras, vehículos con mangueras.Cabe precisar que Xalapa es una de las ciudades con mayor pluviosidad de México, ya que al año se precipitan sobre su territorio hasta mil 600 milímetros de agua por metro cuadrado, por lo que estos mecanismo para captar resultan una alternativa para los hogares a donde el servicio potable no llega constantemente o se carece de la infraestructura hidráulica para su operación.Desde el 2018 estos sistemas se empezaron a implementar de manera piloto en edificios públicos y escuelas de Xalapa por parte del Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero y con el apoyo el programa de ONU Medio Ambiente; mientras que SENDAS AC instaló 50 dispositivos en casas de cuatro puntos de la ciudad, como El Moral, El Naranjal y Arroyo Blanco, mismos que fueron determinados como los más críticos en el abastecimiento del recurso hídrico.