Promoverían 17 amparos para población que no es atendida en Hospital de Río Blanco

Un total de 17 amparos podrían comenzar a gestionarse en la zona centro a favor de población que no ha recibido el servicio o tratamiento en el Hospital Regional de Río Blanco, principalmente en casos de cáncer y VIH-Sida, señalaron integrantes de la Red Nacional de Abogados Ciudad y representantes del PRD.



Ignacio Paz Casillas, abogado y presidente del PRD en Orizaba, indicó que en todo el Estado hay 35 abogados apoyando esa iniciativa en los diferentes módulos que se tienen y en el caso de la zona centro, ya se tiene recopilada información sobre 17 casos en donde se solicitarán amparos en favor de ese mismo número de ciudadanos.



Indicó que lamentablemente se desapareció el Seguro Popular sin tener bien afianzado el esquema del INSABI y junto otras decisiones que se han tomado, no se midieron bien las consecuencias y hoy no hay tratamientos para muchas personas.



Blanca Merino Huerta, por su parte, mencionó que la gente se acerca y les dice que no recibió la atención médica o las medicinas, que les dicen que se esperen, o bien se les terminó su Seguro Popular y ahora les hacen cobros de 5 mil pesos o más.



Finalmente, Carlos Cruz Ventura, integrante del Comité Estatal del PRD, señaló que esta actividad surgió a iniciativa de la Red Nacional de Abogados para apoyar a la población que están enfrentando problemas en la atención médica, para que reciban el servicio que requieren, esto de manera gratuita, ya que no se está cobrando.