Promueven el turismo de aventura, “prácticamente libres de COVID”

La pandemia del COVID-19 le pegó muy fuerte al turismo convencional de sol y playa, con efectos devastadores en los sectores hoteleros y restauranteros, por lo que prácticamente el 2020 ha sido un año perdido en esa materia, así lo considera Gabriel Gómez Rosete, director de la empresa turística NextSploring Outdoorlife, pionera en el turismo de aventura en la región de las Altas Montañas veracruzanas.Sin embargo, Veracruz es una potencia en turismo de aventura y naturaleza que saldrá adelante de esta pandemia, “porque este tipo de turismo nos ofrece garantías prácticamente libres de COVID, siguiendo los protocolos normativos sanitarios, con grupos pequeños controlados”, añade quien también se desempeña como Director de Turismo sostenible del Ayuntamiento de Ciudad Mendoza.Aunque considera que ha sido un año difícil, prácticamente perdido para los prestadores de servicios turísticos, Gómez Rosete espera un repunte para el 2021 y ya en el este último semestre del año se encuentran trabajando en reservaciones, “porque viene muy fuerte, hay mucha demanda de actividades al aire libre”, generada también por la inercia del confinamiento.Comenta que “una de las oportunidades que ofrece el turismo en actividades al aire libre, son lugares libres de grupos masivos. Esa es la oportunidad para el despegue y repunte para el 2021. A eso le estamos apostando. Obviamente llevando un marco normativo sanitario con grupos controlados, no mayores de 3 a 10 personas máximo”.El director NextSploring Outdoorlife asegura que ya cuentan con un protocolo y un manual de procedimientos, alineados a lo que establecen los parámetros nacionales e internacionales.La firma de aventura, fundada en 1996 en Orizaba ofrece actividades recreativas en zonas remotas no exploradas en el estado de Veracruz, como campamentos, visitas a centros ecoturísticos que también están operando ya con los protocolos Covid en la zona perimetral del pico de Orizaba y zona de montaña, en lo que es el Parque Nacional Cañón de Río Blanco.“Uno de los objetivos y propósitos del 2021, añade, es dar a conocer un inventario de recursos naturales de la región de las Altas Montañas del Estado de Veracruz. Actualmente en el estado se realizan 52 actividades al aire libre. De las 52, catalogamos a Veracruz como una potencia en materia de turismo de aventura y naturaleza”.En estos días, con más de 40 meses de confinamiento por la pandemia, ya empezaron a organizar actividades recreativas y salidas con grupos pequeños. “Esa es la gran oportunidad que nos ofrece el turismo de naturaleza. Aquí en el campo tenemos garantías de bioseguridad”, expresa.NextSploring promueve desde su nacimiento el ecoturismo, expone Gabriel Gómez Rosete. “Ahorita estamos trabajando un proyecto de reforestación masiva. Para el 2021 haremos una reforestación masiva de más de 50 mil árboles en el Parque Nacional Pico de Orizaba, entre organismos no gubernamentales y el sector privado”.El sueño de los hombres de montaña que fundaron NextSploring ha sido también realizar trabajo de campo por expertos locales, para darle fortaleza al desarrollo regional, con el fin de establecer criterios propios locales con visión especializada.Por ello, integraron un equipo multidisciplinario altamente competente con más de 20 años de experiencia en exploración y desarrollo de productos turísticos locales. “Somos un equipo de ingenieros ambientales e industriales que trabajamos para los sectores gubernamentales y privados en el desarrollo ambiental de nuestro país”, expone su FanPage.Gabriel Gómez enfatiza en ese punto. “Uno de nuestros alcances en la región es apoyar a las comunidades rurales en materia de ecoturismo y los capacitamos para hablar el mismo idioma en materia turística”.—Entonces han creado un círculo virtuoso: turismo de aventura, ecoturismo y desarrollo regional.“Sí. Se están haciendo planes de aprovechamiento forestal, en comunidades como en La Perla, que ya es un caso de éxito. El más importante es el parque Nacional cañón de Río Blanco en donde están los municipios de Nogales, Ixhuatlancillo, Maltrata, que son áreas de potencial y son los municipios que cuentan con mayor reserva forestal. Tenemos que cambiar la mentalidad hacia la conservación ambiental. Precisamente estoy proyectos ayudan y encadenan el fomento y conservación al medio ambiente”.“Todo esto forma un clúster turístico, porque tanto las comunidades indígenas se benefician de los circuitos turísticos para que el turista, el taxista, el restaurantero, en zonas comunitarias ofrezcan los servicios encadenados y obtengan beneficios”.“Por el momento no tenemos ningún problema con los grupos de excursionismo en la reserva, debido a que el concepto del excursionista es totalmente cien por ciento saludable”, dice Gabriel Gómez a pregunta expresa de los grupos de autodefensa que presuntamente han aparecido en la zona de Acultzingo.“No tenemos ningún foco rojo en asaltos, con los turistas. Hasta la fecha todas las visitas han sido controladas. No ha habido ningún contratiempo con algún grupo”.El Parque Nacional el Cañón de Río Blanco y la zona del Pico de Orizaba ofrecen paisajes únicos para los senderistas. Actualmente se están explorando rutas de cañonismo en lo que son los municipios de Mariano Escobedo, La Perla y Calcahualco. NextSploring ha realizado un inventario de 185 cascadas en la región de las Altas Montañas, lo que representa un espectáculo para la mirada.También se pueden realizar actividades de espeleología, que es la visita de cavernas, cayac, parapente, ciclismo de montaña, senderismo y campismo.Gabriel Gómez Rosete invita al turismo de todo el país a visitar las Altas Montañas de Veracruz y que sigan todos los protocoles de bioseguridad.“Esperemos que esta temporada navideña repunte e inicie una nueva etapa de turismo con una nueva modalidad. De hecho esta semana tenemos una reunión con el Parque Nacional para hablar del tema de los protocolos de retorno a los parques nacionales, porque ahorita están cerrados”.Dijo que como promotores turísticos “tenemos que quitar un poquito el foco de atención de la crisis de la pandemia y las muertes lamentables que ha generado, para compartir paisajes naturales que nos esperan en la nueva normalidad. Tenemos que ver la situación de manera positivo, porque tenemos que seguir hacia adelante”.“Nos queda más por vivir, así que debemos fomentar esas ganas de vivir, siendo responsables con las actividades al aire libre y también en las zonas urbanas”.“Invito al turismo a que se cuide y que respete las reglas sanitarias, para que nos integremos a la nueva normalidad del turismo en las áreas naturales”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund