Promueven la lactancia materna, en Coatzacoalcos

En el marco de la semana de la lactancia materna, el ISSSTE llevó a cabo una caminata del malecón al parque independencia, para difundir el tema y reiterar a las mujeres con respecto a su importancia.La directora de la clínica hospital en Coatzacoalcos, Esperanza de la Rosa, dijo que la edad hasta la que se le debe dar leche materna a los niños es a los 6 meses, sin embargo, reconoció que hay féminas que se lo dan más allá de los dos años."La lactancia materna es exclusiva y muy importante durante los primeros seis meses de vida y se podría extender hasta el año de edad por los nutrientes. Los beneficios son tanto para el bebé como la madre", dijo.La doctora explicó que los beneficios no son solo para el bebé, sino para la madre que ya favorece a la recuperación uterina y reduce hemorragias post parto, reduce el riesgo de enfermedades como cáncer de mama y ovario entre otras.Esperanza de la Rosa Valencia, insistió en que la lactancia materna también representa un ahorro económico."Lo primero que tratamos de hacer en la atención del parto, ya sea un parto o una cesárea poner inmediatamente al bebito para que empiece a succionar, es para nosotros muy importante empezar a dejarlos sucedáneosya que eso nos ayuda a que el bebito y la mamá sepan que los nutrientes de la lactancia materna son muy importantes, sobre todo el calostro a los seis meses de edad", dijo.Por su parte, las mamás aseguran que además del ahorro económico al no comprar fórmulas, han visto muchos beneficios en sus hijos.Ana Carrillo, quien le da leche materna a su hijo, confirmó lo dicho por los médicos."Gracias a Dios, a mi no fue tan doloroso, no fue difícil, el succionó muy bien. Siento que le ha ayudado bastante porque él no se me ha enfermado mucho, gripe uno o dos días hasta ahí", finalizó.