Promueven partos en casa por contingencia de COVID-19

La integrante de la Red Mexicana de Parteras Autónomas, Pilar Victoria Rosique Ávila, señaló que desde esta red se está promoviendo el trabajo que ellas efectúan, además de fortalecer el parto seguro en casa, principalmente ahora que las opciones en atención hospitalaria están disminuyendo por la contingencia del COVID-19.



Y es que opinó que debido a la crisis sanitaria que se vive en el país, las mujeres embarazadas no quieren pisar los hospitales por miedo a un contagio, por lo que indicó que las parteras en este momento pueden considerarse una opción para aquellas mujeres sanas con un embarazo saludable.



“El parir en casa siempre ha sido seguro para mujeres sanas con embarazos saludables y que siempre vamos a estar, cuando no había hospitales parían en sus casas y ahora que las opciones están disminuyendo en cuanto a la atención hospitalaria, aquí estamos y estaremos”, expresó.



Entrevistada, reconoció que en los últimos días la sociedad ha volteado a ver a la partería, para buscar otra opción, antes de acudir a algún nosocomio y en su caso, aseguró que está recibiendo de dos a tres llamadas por día de familias que solicitan información sobre el servicio, los costos y los beneficios.



“Es demandante recientemente, están volteando a ver a las parteras, es muy evidente el cambio, normalmente atendemos de dos o tres partos al mes y recientemente me llaman dos o tres mujeres al día para informarse sobre el servicio, los costos, los beneficios, está habiendo mayor demanda pero sobre todo una mayor visibilización del trabajo que hacemos”, dijo.



No obstante, admitió que las atenciones a un parto no se concretan del todo, debido a que las familias tienen miedo ante el desconocimiento de la labor profesional que realizan, por lo que recomendó no dejarse llevar por el temor al virus, sino que se informen y estén convencidos de este servicio.



“Estoy atendiendo más mujeres, hay muchas familias que me contactan por teléfono, me piden consulta y no se concreta la atención al parto porque tienen miedo, mi intención no es convencer a nadie, porque sé que si una familia está decidiendo que prefiere parir en casa por el miedo al virus no están completamente seguros del parto en casa, están siendo orillados por el miedo, debe haber una intención genuina de querer vivir ese proceso de forma natural, para decir que es candidata a tener un parto en casa, necesitan estar convencidas”, comentó.



Aseveró que en la partería siempre se trabaja con miedo de la familia a complicaciones y en este caso a la pandemia pero insistió en que en estos momentos las mujeres no deben tomar la decisión de parir en sus casas para tratar de huir del Coronavirus.



“Siempre trabajamos con miedo, en tiempos de COVID y no COVID, miedos de la familia, a complicaciones, o porque hubo una situación de abuso sexual, ahora estamos trabajando con el miedo a la pandemia pero aconsejo que las familias que se acercan a nosotras tengan certeza que es la mejor opción para ellas y que su cuerpo puede hacer ese esfuerzo en la comodidad de su hogar. Que no tomen la decisión huyendo del virus”, explicó.



Y es que destacó que a pesar de la situación, hay hospitales que están atendiendo no sólo COVID-19, sino otro tipo de enfermedades y en este caso, partos, por ello dijo que si las embarazadas se sienten seguras de acudir a una clínica, también es una opción.



“Necesitan tener un buen contacto con su cuerpo porque nadie va a parir por ellas, nosotras acompañamos el proceso y nos aseguramos que todo esté dentro de lo normal, sin embargo, no podemos convencer a nadie que es su mejor opción, hay mujeres que se sienten seguras de ir a un hospital y eso está bien y considero que debe haber opciones, hay hospitales en donde no hay casos de COVID-19”, sostuvo.



Parteras profesionales y tradicionales



Pilar además relató que en el Estado de Veracruz hay alrededor de 3 mil parteras y la mayoría atienden en las zonas más alejadas, en su caso radica en Xalapa, donde aseguró que no hay más de seis mujeres dedicadas a traer bebés al mundo.



Explicó que tuvo la fortuna de observar a su abuelo durante su infancia y adolescencia, dedicarse a esta actividad, por lo que decidió estudiar la carrera de Partería en la casa de partos “Maternidad de Luz”, situada en Ciudad Juárez, lugar que por su ubicación le permitió adquirir mucha experiencia, pues a la edad de 29 años ya atendió 250 partos.



“Tengo la fortuna de haber nacido en una familia en la que mi abuelo es partero, ya está muy grande, ya no atiende partos pero toda mi infancia la pasé escuchando sus historias y conforme fui creciendo decidí estudiar la carrera de partería, en este lugar estratégico muchas mujeres de Ciudad Juárez iban a parir en ese lugar, atienden muchos partos, cuando estudié se atendían más, ahora por las políticas de migración tienen menos. No hay médicos ni enfermeras, somos parteras profesionales y avaladas”.



Indicó que el parto en casa es diferente al que se atiende en un hospital, pues destacó que las visitas son a domicilio y se requiere de dos parteras, se lleva un control prenatal y se refiere al médico cuando se necesita consultar algo que sale de su competencia y dejó en claro que atienden a mujeres de bajo riesgo.



Agregó que el costo por este servicio oscila de 5 a 22 mil pesos, según el caso y las condiciones, no obstante, señaló que se ajustan a las posibilidades de la familia y se ofrecen planes de pago.



“Incluyen las consultas de post parto, los baños, trabajamos distintos tipos de medicina natural. Y los beneficios en primer lugar es la relación de confianza que se establece con la familia y con la partera, es algo invaluable, se trata de relaciones de profundidad, se hacen amistades; esa relación permite un parto sin intervenciones o las mínimas, el que sea un parto fisiológico, permite que el bebé haga su trabajo en colaboración con la madre, sin necesidad de administrar medicamentos”.



"El tener un parto en la intimidad de tu casa ayuda a que la primer vacuna del bebé sean esas bacterias y flora que existe en casa, eso ayuda a fortalecer el sistema inmune del bebé y no sucede en los hospitales", expresó.



La Red Mexicana de Parteras Autónomas



Esta red de mujeres recientemente efectuó un pronunciamiento ante la crisis del COVID-19, destacando que en estos momentos en donde los hospitales representan un riesgo además de verse rebasados, existe la oportunidad para volver a mirar las casas y casas de partería como lugares posibles y seguros de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.



Instaron a que a corto plazo, desde la sociedad y el gobierno se apoye a las parteras que ya ejercen este trabajo y respaldar las casas de partería y así descargar el sistema de salud y sugirieron que a mediano y largo plazo se pueda invertir en la formación de más parteras.



“Esto no es algo nuevo, con o sin COVID-19, los partos en casa siempre han sido una opción segura. Lamentablemente, la falta de regulación del Modelo de Partería y la desinformación han derivado en que no todas las mujeres tengan conocimiento de esta opción y que no todas tengan acceso. Urge que más mujeres sepan que existen otras opciones pero también urge la integración del Modelo de Partería al Sistema de Salud para asegurar la formación de nuevas parteras y más casas de Partería”.



“En este tiempo sin precedentes, en el que todos debemos trabajar juntos para prevenir la propagación del COVID-19 y proteger a nuestras comunidades, parece esencial permitir que las parteras se conviertan en primera línea de atención de maternidad dentro de la comunidad”.