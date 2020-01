Pronostican que este año continúe la sequía en Veracruz, incluso aumentaría

Meteorólogos advierten de una probable continuidad, e incluso un incremento, de las condiciones de sequía en distintas regiones del estado de Veracruz.



Lo anterior, al actualizar el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sus cifras, y en donde se revelan condiciones de sequía moderada a extrema en la entidad.



El subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, explicó que desde el punto de vista climatológico es difícil plantear una recuperación para el estado de Veracruz de dicha falta de lluvias y por lo tanto, el escenario de sequía continuará.



"Yo ya no hablaría de estiaje, estiaje es la temporada en que llueve menos y en Veracruz es en los primeros meses de año y con la sequía no podemos hablar de un 'estiaje'; vamos a seguir hablando de sequía, porque no creo que las condiciones se recuperen", afirmó.



Indicó que la sequía actual es algo no visto por el monitor de sequía en por lo menos seis, siete años, y más con los datos de 2019, caracterizado por las pocas lluvias.



"Es una situación complicada y es posible que la situación de la sequía se torne crítica en el Estado y a su vez la temporada de incendios puede ser complicada, es probable que se torne crítica por el déficit de lluvias y la falta de agua", afirmó.